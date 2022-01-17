Элина СВИТОЛИНА: «Меня порадовал мой уровень игры»

Украинская теннисистка – о победе над Фионой Ферро

  • 17.01.2022 04:40
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Элина СВИТОЛИНА: «Меня порадовал мой уровень игры»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над француженкой Фионой Ферро в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

«Очень приятно снова вернуться сюда. Очень рада тому, как сегодня сложился матч. Перед турниром я много тренировалась, много поединков сыграть не получилось. Тем не менее, меня порадовал мой уровень игры.

Ферро - боец, я играла против нее несколько месяцев назад и знала, чего ожидать. Я знала, что мне нужно показывать свою лучшую игру. Все мы здесь пытаемся остаться подольше и выигрывать матчи.

Сезон длинный, для меня главное быть здоровой. На первом Шлеме я просто получаю удовольствие от того, что нахожусь на корте, играю перед зрителями, наслаждаюсь каждым моментом», - сказала Свитолина.

Источник — Sport.ua

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