ЛЕОНОВ: «Президент Нивы раньше играл под моей опекой за молодежку Шахтера»

Экс-тренер «Шахтера» возглавил винницкую команду, его ассистент – Старостяк

  • 17.01.2022 02:15
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ЛЕОНОВ: «Президент Нивы раньше играл под моей опекой за молодежку Шахтера»
© ФК Нива Винница. Игорь Леонов

Экс-тренер клуба «Минай» Игорь Леонов, который возглавил винницкую «Ниву», рассказал, почему сделал такой выбор:

«С предложением возглавить «Ниву» ко мне обратился президент клуба Артур Загорулько, который в свое время играл под моей опекой за молодежный состав донецкого «Шахтера». Размышлял недолго, все же, Винница – футбольный город, а после встречи с руководством, спонсорами появилась уверенность, что они слов на ветер не бросают.

Контракт подписал на 1,5 года и надеюсь, что в следующем сезоне «Нива» завоюет путевку в Первую лигу. Меня заверили, что параллельно будет вестись работа по усовершенствованию клубной инфраструктуры. 21 января я буду представлен команде. Заключительный этап подготовки проведем в Турции.

Помогать мне будет Михаил Старостяк – экс-игрок национальной сборной Украины, с которым мы вместе работали в «Шахтере» и «Минае».

Винницкая «Нива» занимает 8-е место в группе «А» Второй лиги, набрав 25 очков.

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший игрок и тренер Шахтера возглавил винницкую Ниву

Источник — Meta-ratings.com.ua

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