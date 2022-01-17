Франция. Марсель и Лилль разошлись миром. Результаты 21-го тура Лиги 1

16 января в чемпионате Франции сыграны поединки 21-го тура.
Лига 1. 21-й тур
- Ренн – Бордо – 6:0
- Лорьян – Анже – 0:0
- Монако – Клермон – 4:0
- Реймс – Мец – 0:1
- Страсбург – Монпелье – 3:1
- Труа – Лион – 0:1
- Марсель – Лилль – 1:1
Видеообзор матчей
Ренн – Бордо – 6:0
Лорьян – Анже – 0:0
Монако – Клермон – 4:0
Реймс – Мец – 0:1
Страсбург – Монпелье – 3:1
Труа – Лион – 0:1
Марсель – Лилль – 1:1
События матча
|14'
|Сулейман Думбия (Анже) получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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