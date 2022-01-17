19-й тур
Арминия
2 : 2
Гройтер Фюрт
16.01.2022, FT

Две ничьи в Бундеслиге: Аугсбург против Айнтрахта, Арминия с Гройтер Фюрт

16 января в чемпионате Германии сыграны два поединка 19-го тура

  • 17.01.2022 00:45
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Две ничьи в Бундеслиге: Аугсбург против Айнтрахта, Арминия с Гройтер Фюрт
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 января в чемпионате Германии сыграны два поединка 19-го тура. Обе игры завершились вничью.

Бундеслига. 19-й тур

Арминия – Гройтер Фюрт – 2:2

Голы: Окугава, 8 (1:0). Левелинг, 35 (1:1). Нильсен, 67 (1:2). Кастро, 83 (2:2)

Аугсбург – Айнтрахт – 1:1

Голы: Камада, 22 (0:1). Грегорич, 38 (1:1)

События матча
83' ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Кастро (Арминия).
67' ГОЛ ! Мяч забил Ховард Нильсен (Гройтер Фюрт).
35' ГОЛ ! Мяч забил Джейми Левелинг (Гройтер Фюрт).
8' ГОЛ ! Мяч забил Масайя Окугава (Арминия).

Источник — Sport.ua

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