Две ничьи в Бундеслиге: Аугсбург против Айнтрахта, Арминия с Гройтер Фюрт

16 января в чемпионате Германии сыграны два поединка 19-го тура. Обе игры завершились вничью.
Бундеслига. 19-й тур
Арминия – Гройтер Фюрт – 2:2
Голы: Окугава, 8 (1:0). Левелинг, 35 (1:1). Нильсен, 67 (1:2). Кастро, 83 (2:2)
Аугсбург – Айнтрахт – 1:1
Голы: Камада, 22 (0:1). Грегорич, 38 (1:1)
События матча
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Гонсало Кастро (Арминия).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Ховард Нильсен (Гройтер Фюрт).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейми Левелинг (Гройтер Фюрт).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Масайя Окугава (Арминия).
Источник — Sport.ua
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