Андрей Лунин выиграл свой первый трофей с Реалом

Український голкіпер «Реала» Андрій Лунін завоював свій перший трофей із мадридським клубом.
У Суперкубку Іспанії українець обидва матчі перебував у резерві, а на полі грав бельгійський воротар Тибо Куртуа.
Лунін зіграв за «Реал» лише один матч у поточному сезоні проти «Алькояно» (3:1) в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.
16 січня у фіналі Суперкубку Іспанії «Реал» переміг клуб «Атлетік» Більбао (2:0). Турнір чотирьох команд пройшов у Саудівській Аравії.
Реал – Атлетік – 2:0. Фінал Суперкубка Іспанії. Відео голів та огляд матчу
😍 #SUPERCAMPEONES 😍 pic.twitter.com/vmAikA4wuZ— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 16, 2022
📹 𝙍𝙀𝙎𝙐𝙈𝙀𝙉 & 𝙂𝙊𝙇𝙀𝙎— Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 16, 2022
🆚 @AthleticClub 0-2 @realmadrid
🏆 #SUPERCAMPEONES 🏆 pic.twitter.com/hT6pYDs3LH
Источник — Sport.ua
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Ты знаешь, как Лунин пашет на тренировках?
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Ты знаешь, как Лунин пашет на тренировках?
Или ты думаешь, 11 человек в команде играют и выкладываются, остальные на диванах лежат?
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