Андрей Лунин выиграл свой первый трофей с Реалом

В финале Суперкубка Испании «Реал» победил клуб «Атлетик» Бильбао

  • 17.01.2022 00:23
  • 553 просмотра
  • 3 комментария
Андрей Лунин выиграл свой первый трофей с Реалом
© Getty Images/Global Images Ukraine

Український голкіпер «Реала» Андрій Лунін завоював свій перший трофей із мадридським клубом.

У Суперкубку Іспанії українець обидва матчі перебував у резерві, а на полі грав бельгійський воротар Тибо Куртуа.

Лунін зіграв за «Реал» лише один матч у поточному сезоні проти «Алькояно» (3:1) в 1/16 фіналу Кубка Іспанії.

16 січня у фіналі Суперкубку Іспанії «Реал» переміг клуб «Атлетік» Більбао (2:0). Турнір чотирьох команд пройшов у Саудівській Аравії.

Реал – Атлетік – 2:0. Фінал Суперкубка Іспанії. Відео голів та огляд матчу

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    adidas77
    adidas77, 17.01.2022 01:08
    0
    Александр Гриненко, 17.01.2022 01:05
    Вот это уровень!не подымая жопы с лавки запосных,выиграл свой первый трофей с Реалом.😆
    Надо быть очень глупым и максимально далёким от футбола, что бы такое ляпнуть!
    Ты знаешь, как Лунин пашет на тренировках?
    Или ты думаешь, 11 человек в команде играют и выкладываются, остальные на диванах лежат?
    Ссылка
    Александр Гриненко
    Александр Гриненко, 17.01.2022 01:25
    -2
    adidas77, 17.01.2022 01:08
    Надо быть очень глупым и максимально далёким от футбола, что бы такое ляпнуть!
    Ты знаешь, как Лунин пашет на тренировках?
    Или ты думаешь, 11 человек в команде играют и выкладываются, остальные на диванах лежат?
    Ну да!Реал выиграл кубок за счет того,что Лунин пахал на тренеровках.😆
    Ссылка
    Александр Гриненко
    Александр Гриненко, 17.01.2022 01:05
    -3
    Вот это уровень!не подымая жопы с лавки запосных,выиграл свой первый трофей с Реалом.😆
    Ссылка
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