Алжир сенсационно проиграл Экваториальной Гвинее в Кубке Африки

Неожиданностью завершился матч 2-го тура Кубка африканских наций.
Сборная Алжира уступила команде Экваториальной Гвинеи со счетом 0:1. Единственный гол забил Эстебан Ороско на 70-й минуте.
Кубок африканских наций.
Группа E, 2-й тур, 16 января
Алжир – Экваториальная Гвинея – 0:1
Голы: Ороско, 70.
Алжир: М'Боли, Манди, Бенламри (Тахрат, 54), Аталь, Бенсебаини, Махрез, Фегули (Слимани, 64), Бендебка (Брахими, 73), Беннасер, Белаили, Бунеджа (Булая, 64).
Экваториальная Гвинея: Овоно, Ндонг, Акапо, Коко, Ороско, Бикоро (Миранда, 66), Мачин, Ганет, Буйла (Ганза, 66), Сальвадор (Энеме, 90+2), Сиафа (Луис Нлаво, 46).
Предупреждения: Бунеджа, 4, Бенсебаини, 8, Манди, 45 – Ндонг, 9, Бикоро, 43, Сиафа, 45, Ороско, 90.
Турнирная таблица
Источник — Sport.ua
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