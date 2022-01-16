Алжир
0 : 1
Экваториальная Гвинея
16.01.2022, FT

Алжир сенсационно проиграл Экваториальной Гвинее в Кубке Африки

Единственный гол в поединке забил Эстебан Ороско на 70-й минуте

  • 16.01.2022 23:32
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Алжир сенсационно проиграл Экваториальной Гвинее в Кубке Африки
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Неожиданностью завершился матч 2-го тура Кубка африканских наций.

Сборная Алжира уступила команде Экваториальной Гвинеи со счетом 0:1. Единственный гол забил Эстебан Ороско на 70-й минуте.

Кубок африканских наций.

Группа E, 2-й тур, 16 января

Алжир – Экваториальная Гвинея – 0:1

Голы: Ороско, 70.

Алжир: М'Боли, Манди, Бенламри (Тахрат, 54), Аталь, Бенсебаини, Махрез, Фегули (Слимани, 64), Бендебка (Брахими, 73), Беннасер, Белаили, Бунеджа (Булая, 64).

Экваториальная Гвинея: Овоно, Ндонг, Акапо, Коко, Ороско, Бикоро (Миранда, 66), Мачин, Ганет, Буйла (Ганза, 66), Сальвадор (Энеме, 90+2), Сиафа (Луис Нлаво, 46).

Предупреждения: Бунеджа, 4, Бенсебаини, 8, Манди, 45 – Ндонг, 9, Бикоро, 43, Сиафа, 45, Ороско, 90.

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Источник — Sport.ua

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