Мы сделали все, что могли. Шевченко трогательно попрощался с Дженоа

Бывший тренер «Дженоа» Андрей Шевченко после своей отставки попрощался с командой и фанатами «россоблю».

В прощальном послании украинский тренер отметил, что никогда раньше не видел такого стадиона, как «Луиджи Феррарис». Шевченко призывает игроков спасти команду от вылета из Серии A, потому что у клуба необыкновенные фанаты:

«За эти два месяца мы с моими ассистентами сделали все, что могли. Главное в жизни – уметь смотреть вечером в зеркало, и я знаю, что могу. Прежде чем уйти, я скажу вам кое-что важное о футболке, которую вы носите. Я молодой тренер, но кое-что сделал в футболе, и за свою карьеру я видел много стадионов изнутри, во всех частях мира.

Но я никогда раньше не видел стадионов, подобных «Луиджи Феррарис». Это невероятно, какие болельщики у «Дженоа». Вы должны попытаться спасти место в Серии А для них. Для этих парней, которые каждый раз создают невероятную атмосферу и которые никогда не бросали нас среди трудностей».

После отставки Андрея Шевченко команду временно тренирует Абдулайе Конко, а главным претендентом на тренерский мостик команды называют Бруно Лаббадию.