Мы сделали все, что могли. Шевченко трогательно попрощался с Дженоа

Украинец никогда раньше не видел такого стадиона как «Луиджи Феррарис»

  • 16.01.2022 23:23
  • 2201 просмотр
  • 3 комментария
Мы сделали все, что могли. Шевченко трогательно попрощался с Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший тренер «Дженоа» Андрей Шевченко после своей отставки попрощался с командой и фанатами «россоблю».

В прощальном послании украинский тренер отметил, что никогда раньше не видел такого стадиона, как «Луиджи Феррарис». Шевченко призывает игроков спасти команду от вылета из Серии A, потому что у клуба необыкновенные фанаты:

«За эти два месяца мы с моими ассистентами сделали все, что могли. Главное в жизни – уметь смотреть вечером в зеркало, и я знаю, что могу. Прежде чем уйти, я скажу вам кое-что важное о футболке, которую вы носите. Я молодой тренер, но кое-что сделал в футболе, и за свою карьеру я видел много стадионов изнутри, во всех частях мира.

Но я никогда раньше не видел стадионов, подобных «Луиджи Феррарис». Это невероятно, какие болельщики у «Дженоа». Вы должны попытаться спасти место в Серии А для них. Для этих парней, которые каждый раз создают невероятную атмосферу и которые никогда не бросали нас среди трудностей».

После отставки Андрея Шевченко команду временно тренирует Абдулайе Конко, а главным претендентом на тренерский мостик команды называют Бруно Лаббадию.

Источник — Tuttosport

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Viktor Krichevskii
    Viktor Krichevskii, 16.01.2022 23:36
    +2
    Не судьба
    Ссылка
    Андрей
    Андрей, 17.01.2022 00:19
    +1
    Віталій Ткачук, 17.01.2022 00:02
    Слова - ніщо, справи - все. Після призначення теж сипав компліменти і казав що він в Дженоа на роки. Потрібно було доводити на тренерському містку, а не "м'яко стелити" після провалу. Розвів як котенят. 
    Невозможно оттолкнуться от дна за два месяца работы. Команда шла на дно, и задача в глазах руководства должна была выстраиваться по реальному сценарию - сначала остановить падение, потом переждать стагнацию, потом ждать результатов. Такой подход, как сейчас - путь в никуда. Никто не сможет оставить этот любительский коллектив в Серии А без трансферов и доверия на длительное время. Шеве просто не повезло....
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 17.01.2022 00:02
    -2
    Слова - ніщо, справи - все. Після призначення теж сипав компліменти і казав що він в Дженоа на роки. Потрібно було доводити на тренерському містку, а не "м'яко стелити" після провалу. Розвів як котенят. 
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