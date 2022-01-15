Стало известно, кто заменит Шевченко в Дженоа

После увольнения Андрея Шевченко «Дженоа» временно возглавит Абдулай Конко. Об этом сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Под руководством Конко команда проведет матч ближайший Серии А против «Фиорентины». После этого «Дженоа» возглавит Бруно Лаббадия.

Конко сейчас возглавляет молодежную команду U-17 «Дженоа». Ранее он выступал за команду в качестве игрока в 2007 – 2008 и 2011 годах.