Стало известно, кто заменит Шевченко в Дженоа

В клубе ждут Бруно Лаббадию

  • 15.01.2022 14:29
  • 3785 просмотров
  • 6 комментариев
Стало известно, кто заменит Шевченко в Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

После увольнения Андрея Шевченко «Дженоа» временно возглавит Абдулай Конко. Об этом сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Под руководством Конко команда проведет матч ближайший Серии А против «Фиорентины». После этого «Дженоа» возглавит Бруно Лаббадия.

Конко сейчас возглавляет молодежную команду U-17 «Дженоа». Ранее он выступал за команду в качестве игрока в 2007 – 2008 и 2011 годах.

Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио

(41 голос)

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Комментарии
Сначала:
    udman1111
    udman1111, 15.01.2022 14:46
    +2
    Tridentglory, 15.01.2022 14:44
    После Шевы, команды начинают играть. Моет, для этого его и брали?
    Это какие команды начинали играть после Шевченко???
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 15.01.2022 15:01
    +1
    Ось трохи і порівняємо.
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    Тимофей Полянский
    online
    Тимофей Полянский, 15.01.2022 15:04
    0
    Stanislav Matusevych, 15.01.2022 15:01
    Ось трохи і порівняємо.
    А Мордор где?))
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    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 15.01.2022 14:34
    0
    руководство клуба как-будто в преф играют: надеются на распасы.
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    hanter83
    hanter83, 15.01.2022 14:33
    0
    Конко???? Лабодиа по-моему был посредственным ИГРОКОМ🤔
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    Tridentglory
    Tridentglory, 15.01.2022 14:44
    -2
    После Шевы, команды начинают играть. Моет, для этого его и брали?
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