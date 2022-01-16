Ангелина Калинина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Ангелина Калинина (№49 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии.
В стартовом поединке украинка встретится с Джессикой Пегулой из США (№21 WTA). Матч состоится третьим запуском после поединка Мартинцова – Дэвис. Ориентировочное время начала поединка – 05:30 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Бернарды Перы (№105 WTA) или Екатерины Александровой (№45 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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