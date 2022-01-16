Даяна Ястремская – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии.



В стартовом поединке украинка встретится с Мэдисон Бренгл из США (№54 WTA). Матч состоится вторым запуском после мужского поединка Вукич – Харрис. Ориентировочное время начала встречи – 04:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Камилы Осорио (№50 WTA) или Наоми Осаки (№14 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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