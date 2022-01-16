Зимний кубок. Календарь турнира в Турции с участием Черноморца и Металлиста

Стало известно расписание турнира Winter Cup 2022, который пройдет в турецком городе Белек с 3 по 12 февраля.
В турнире четырех команд примут участие «Черноморец» Одесса, «Верес» Ровно, «Металлист» Харьков и «Полесье» Житомир.
Все команды сыграют между собой в один круг. По итогам трех туров определится первый победитель Winter Cup.
Видеотрансляции турнира можно будет посмотреть на телеканалах Футбол 1/2/3.
Winter Cup 2022
Белек (Турция), 3–12 февраля
Расписание матчей
- 03.02. 19:00. Полесье Житомир - Верес Ровно
- 04.02. 19:00. Металлист Харьков – Черноморец Одесса
- 07.02. 19:00. Полесье Житомир – Черноморец Одесса
- 08.02. 19:00. Металлист Харьков – Верес Ровно
- 11.02. 19:00. Полесье Житомир – Металлист Харьков
- 12.02. 19:00. Верес Ровно – Черноморец Одесса
Источник — Футбол 1/2/3
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