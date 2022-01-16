Зимний кубок. Календарь турнира в Турции с участием Черноморца и Металлиста

Стало известно расписание турнира Winter Cup 2022, который пройдет в турецком городе Белек с 3 по 12 февраля.

В турнире четырех команд примут участие «Черноморец» Одесса, «Верес» Ровно, «Металлист» Харьков и «Полесье» Житомир.

Все команды сыграют между собой в один круг. По итогам трех туров определится первый победитель Winter Cup.

Видеотрансляции турнира можно будет посмотреть на телеканалах Футбол 1/2/3.

Winter Cup 2022

Белек (Турция), 3–12 февраля

Расписание матчей