Турнир в Турции. Сыграют Металлист, Черноморец, Верес и Полесье

Winter Cup организует телеканал Футбол 1

  • 10.01.2022 17:30
  • 1366 просмотров
  • 3 комментария
Турнир в Турции. Сыграют Металлист, Черноморец, Верес и Полесье
© footballua.tv

Телеканалы Футбол 1/2/3 объявили об организации турнира Winter Cup, который пройдет в Турции с 3 по 12 февраля.

В контрольных матчах примут участие два клуба УПЛ - «Черноморец» и «Верес», а также два клуба Первой лиги - «Металлист» и «Полесье».

Расписание контрольных матчей появится позже.

Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ABTO6yC1925
    ABTO6yC1925, 10.01.2022 17:35
    0
    Без шансов... очень легко для Металлиста
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    OnlyKharkov
    online
    OnlyKharkov, 10.01.2022 18:51
    -2
    Очень интересно будет посмотреть новый Черноморец без швали дырявой и Металлист. Остальные так поразминаться
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    Face Control
    online
    Face Control, 10.01.2022 17:53
    -4
    Очень прикольная идея.
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