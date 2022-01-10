Турнир в Турции. Сыграют Металлист, Черноморец, Верес и Полесье

Телеканалы Футбол 1/2/3 объявили об организации турнира Winter Cup, который пройдет в Турции с 3 по 12 февраля.

В контрольных матчах примут участие два клуба УПЛ - «Черноморец» и «Верес», а также два клуба Первой лиги - «Металлист» и «Полесье».

Расписание контрольных матчей появится позже.