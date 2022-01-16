Марта Костюк – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису

  • 16.01.2022 20:40
  • 441 просмотр
  • 2 комментария
Марта Костюк – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В понедельник украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии.
 
В стартовом поединке украинка встретится с Диан Парри из Франции (№114 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов. Матч состоится вторым запуском после поединка Саснович – Циньвень Чжен. Ориентировочное время начала встречи – 03:30 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Сары Соррибес-Тормо (№35 WTA) или Кирстен Флипкенс (№326 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 16.01.2022 21:33
    0
    Хочеться досидіти, щоб подивитися, тим більше, Еліна грає першим запуском. Марті час уже прокидатися і демонструвати свої таланти.
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    Spectra
    Spectra, 16.01.2022 20:46
    0
    На любом турнире она могла бы ей проиграть, но на шлеме Марта вряд-ли себе такое позволит, насчёт соперника, то очень слабый в основном набирает на грунте и на слабых турнирах, на этой недели умудрилась проиграть парницы Олмос, это поражение говорит, что на харде она слабая.
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