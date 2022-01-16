Марта Костюк – Диан Парри. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Марта Костюк (№66 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии.



В стартовом поединке украинка встретится с Диан Парри из Франции (№114 WTA), которая получила уайлд-кард от организаторов. Матч состоится вторым запуском после поединка Саснович – Циньвень Чжен. Ориентировочное время начала встречи – 03:30 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Сары Соррибес-Тормо (№35 WTA) или Кирстен Флипкенс (№326 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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