Президент Сербии – о депортации Джоковича: «Австралийцы унизили себя»

Александр Вучич считает, что Новак невиновен

  • 16.01.2022 20:06
  • 958 просмотров
  • 6 комментариев
Президент Сербии – о депортации Джоковича: «Австралийцы унизили себя»
© Livik

Президент Сербии Александр Вучич жестко отреагировал на аннулирование австралийской визы Новака Джоковича, а также заявил, что не будет препятствовать приезду австралийских спортсменов на чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет в марте в Белграде.
 
«Я разговаривал с Джоковичем и сказал, что нам не терпится его увидеть, потому что здесь ему всегда рады. Издеваться над лучшим теннисистом в мире 11 дней, и на 11-й день вынести то же решение, что и в первый день…
 
Вы видели, как много врали прокуроры в этом бессмысленном суде. Это была наглая ложь. Было сказано, что в Сербии менее 50% привитых людей, но официально их 58%. Вообще-то это выше, чем во многих странах Евросоюза. Это бессмысленный спор, но в оруэлловских спектаклях это возможно.
 
Мы не будем плохо обращаться с австралийцам из-за выборов. Я уверен, что они любят сербов. Они думают, что унизили Джоковича, но в первую очередь они унизили себя, а он может вернуться в свою страну и смотреть всем в глаза с высоко поднятой головой», – сказал Вучич.

Источник — The Age

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Tom Sizemore
    Tom Sizemore, 16.01.2022 20:12
    +8
    Австралійці молодці!!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    ALKOSruLKA, 16.01.2022 20:18
    +6
    Австралійці показали, що закон однаковий для всіх... імперіалістам-сербам цього не зрозуміти....
    Ссылка
    udman1111
    udman1111, 16.01.2022 21:02
    +3
    От вас і відповідь влади Сербії, що їх герой може із ковідом проводити зустрічі з дітьми, давати інтерв'ю і що для таких як він у них в країні закон не діє. Але в Австралії таке не пройде, як і в любій цивілізованій країні світу.
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    Мистер Зет
    online
    Мистер Зет, 16.01.2022 20:51 (изменен)
    +3
    Любителей сруского мира гонят везде,их все ненавидят!
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 16.01.2022 20:53
    +2
    "Было сказано, что в Сербии менее 50% привитых людей, но официально их 58%"
    А реально менее 50% как тебе и сказали Джокович купил справку и сотни тысяч других.
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    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 16.01.2022 21:00
    -1
    Мистер Зет, 16.01.2022 20:51
    Любителей сруского мира гонят везде,их все ненавидят!
    А Джокович хіба любитель русского мира? Звідки така інформація? Мені здається, що йому наплювати на РФію. Крім випадків, коли вона організовує якийсь тенісний турнір, на якому Джокович може заробити добрі преміальні.
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