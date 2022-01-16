Президент Сербии – о депортации Джоковича: «Австралийцы унизили себя»

Президент Сербии Александр Вучич жестко отреагировал на аннулирование австралийской визы Новака Джоковича, а также заявил, что не будет препятствовать приезду австралийских спортсменов на чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет в марте в Белграде.



«Я разговаривал с Джоковичем и сказал, что нам не терпится его увидеть, потому что здесь ему всегда рады. Издеваться над лучшим теннисистом в мире 11 дней, и на 11-й день вынести то же решение, что и в первый день…



Вы видели, как много врали прокуроры в этом бессмысленном суде. Это была наглая ложь. Было сказано, что в Сербии менее 50% привитых людей, но официально их 58%. Вообще-то это выше, чем во многих странах Евросоюза. Это бессмысленный спор, но в оруэлловских спектаклях это возможно.



Мы не будем плохо обращаться с австралийцам из-за выборов. Я уверен, что они любят сербов. Они думают, что унизили Джоковича, но в первую очередь они унизили себя, а он может вернуться в свою страну и смотреть всем в глаза с высоко поднятой головой», – сказал Вучич.