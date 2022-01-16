Элина Свитолина – Фиона Ферро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису

  • 16.01.2022 19:42
  • 306 просмотров
  • 1 комментарий
Элина Свитолина – Фиона Ферро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В понедельник украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии.
 
В стартовом поединке украинка встретится с Фионой Ферро из Франции (№101 WTA). Матч состоится первым запуском на Margaret Court Arena. Время начала поединка – 02:00 по Киеву (в ночь с воскресенья на понедельник).
 
Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Юлии Путинцевой (№42 WTA) или Армони Тан (№107 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    ona_proigraet
    ona_proigraet, 16.01.2022 19:51
    -3
    шо, после игры домой?
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