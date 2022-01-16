Элина Свитолина – Фиона Ферро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Элина Свитолина (№17 WTA) начнет выступления на Открытом чемпионате Австралии.
В стартовом поединке украинка встретится с Фионой Ферро из Франции (№101 WTA). Матч состоится первым запуском на Margaret Court Arena. Время начала поединка – 02:00 по Киеву (в ночь с воскресенья на понедельник).
Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Юлии Путинцевой (№42 WTA) или Армони Тан (№107 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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