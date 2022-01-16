Юрий ВЕРНИДУБ: «Сказал Иванисене, что переезд в Россию – это его выбор»

Главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал, кого из украинцев приглашал в «Шериф» до феноменального выступления в Лиге чемпионов.



«Я хотел Будковского, но не смогли договориться. И хотел Тотовицкого. Знаю его по работе в «Заре». На мой взгляд, это один из лучших на позиции «десятки». У него нет проблем с мячом, техника на высоком уровне, скорость есть. Правая нога потрясающая, может и штрафной исполнить, и угловой.



Еще очень сильно хотел Дмитрия Иванисеню. Я ему сам набрал, сказал: «Дим, знаю, что ты сейчас без клуба». Он сказал что ждет, поступило предложение, вот-вот должен поехать, но мне этот выбор не понравится. Почему? Потому что в Россию. Говорю: «Дим, это твой выбор, что я тебе могу сказать? Ты выбрал. Это я сказал, что никогда, значит никогда, а это твое право», – заявил Вернидуб.



Отметим, что Иванисеня ушел из «Зари» в «Крылья Советов».