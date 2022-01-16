ФОТО. Свитолина и Костюк провели тренировку перед Australian Open

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк готовятся к старту в основной сетке Открытого чемпионата Австралии.



Отметим, что первые матчи украинки проведут в понедельник. Встреча с участием Свитолиной пройдет первым запуском и начнется в 02:00 по Киеву. Костюк выйдет на корт ориентировочно через 1,5 часа.

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