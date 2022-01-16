Когда играет Свитолина? Расписание украинок на Australian Open на 17 января

17 января украинские теннисистки проведут первые матчи основы в рамках Открытого чемпионата Австралии.



На корты Мельбурна выйдут пять представительниц Украины.

Расписание матчей с участием украинок



Margaret Court Arena (первый запуск, 02:00 по Киеву)

Элина Свитолина (Украина, 15) – Фиона Ферро (Франция)



Корт №8 (второй запуск, 03:30*)

Марта Костюк (Украина) – Диан Парри (Франция, WC)



Корт №3 (второй запуск, 04:00*)

Даяна Ястремская (Украина) – Мэдисон Бренгл (США)



Корт №5 (третий запуск, 05:30*)

Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Пегула (США, 21)



Rod Laver Arena (первый запуск вечерней сессии, 10:00)

Леся Цуренко (Украина, Q) – Эшли Барти (Австралия, 1)

*ориентировочное время

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