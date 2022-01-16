Когда играет Свитолина? Расписание украинок на Australian Open на 17 января

В понедельник на корты Мельбурна выйдут пять представительниц Украины

  • 16.01.2022 12:31
  • 1171 просмотр
  • 5 комментариев
Когда играет Свитолина? Расписание украинок на Australian Open на 17 января
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

17 января украинские теннисистки проведут первые матчи основы в рамках Открытого чемпионата Австралии.
 
На корты Мельбурна выйдут пять представительниц Украины.

Расписание матчей с участием украинок
 
Margaret Court Arena (первый запуск, 02:00 по Киеву)
Элина Свитолина (Украина, 15) – Фиона Ферро (Франция)
 
Корт №8 (второй запуск, 03:30*)
Марта Костюк (Украина) – Диан Парри (Франция, WC)
 
Корт №3 (второй запуск, 04:00*)
Даяна Ястремская (Украина) – Мэдисон Бренгл (США)
 
Корт №5 (третий запуск, 05:30*)
Ангелина Калинина (Украина) – Джессика Пегула (США, 21)
 
Rod Laver Arena (первый запуск вечерней сессии, 10:00)
Леся Цуренко (Украина, Q) – Эшли Барти (Австралия, 1)

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
Сначала:
    Oksana Karpevych
    Oksana Karpevych, 16.01.2022 12:39
    +1
    Сьогодні буде безсонна ніч українського тенісу.
    Ссылка
    Matroskin
    online
    Matroskin, 16.01.2022 13:32
    0
    Цуренко не повезло с соперницей....
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    MarinPekar
    MarinPekar, 16.01.2022 13:17
    0
    Цуренко завтра подивлюся
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    Spectra
    Spectra, 16.01.2022 12:45
    0
    Вперёд девочки, не зря же мы будем ночью вас поддерживать
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    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 16.01.2022 12:56
    -1
    Свитолина уже не грае... То что она делает последнее время на корте. можно назвать чем угодно.. но точно не игрой...
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