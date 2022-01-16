Юрий БЕРЕЗА: «Рано говорить о переходе Коноплянки в Днепр-1»

Днепровский клуб ищет свободных агентов со скромными финансовыми запросами

  • 16.01.2022 16:56
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Юрий БЕРЕЗА: «Рано говорить о переходе Коноплянки в Днепр-1»
© СК Днепр-1. Юрий Береза

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза прокомментировал возможный переход 32-летнего украинского вингера «Шахтера» Евгений Коноплянки в днепровский клуб.

— Мы контактируем со многими футболистами. Коноплянка — легенда днепровского футбола, но пока довольно рано говорить о том, что он может перейти в «Днепр-1».

— Вы хотели бы его видеть в команде?
— Возможно, раньше — да. Сейчас у нас достаточно мощный подбор исполнителей, но дверь в СК «Днепр-1» ни для кого не закрыта. Однако на сегодняшний день мы ищем исполнителей, которые могут прийти к нам в статусе свободных агентов и просят адекватную заработную плату.

Источник — Footboom

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