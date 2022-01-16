Юрий БЕРЕЗА: «Рано говорить о переходе Коноплянки в Днепр-1»

Почетный президент «Днепра-1» Юрий Береза прокомментировал возможный переход 32-летнего украинского вингера «Шахтера» Евгений Коноплянки в днепровский клуб.
— Мы контактируем со многими футболистами. Коноплянка — легенда днепровского футбола, но пока довольно рано говорить о том, что он может перейти в «Днепр-1».
— Вы хотели бы его видеть в команде?
— Возможно, раньше — да. Сейчас у нас достаточно мощный подбор исполнителей, но дверь в СК «Днепр-1» ни для кого не закрыта. Однако на сегодняшний день мы ищем исполнителей, которые могут прийти к нам в статусе свободных агентов и просят адекватную заработную плату.
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.