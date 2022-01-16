Фиорентина – Дженоа. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Специалист поделился ожиданиями от поединка 22-го тура Серии А

  • 16.01.2022 17:26
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Фиорентина – Дженоа. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 22-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» – «Дженоа».

«Фиорентина» после поражения со счетом 0:4 от «Торино» победила в рамках Кубка Италии. Команда из Флоренции выиграла в Неаполе в дополнительное время со счетом 5:2. «Дженоа» после поражения от «Специи» (0:1) уступила в поединке Кубка Италии с «Миланом» (1:3). После этого последовала отставка Андрея Шевченко с должности главного тренера генуэзцев.

В турнирной таблице Серии А «Фиорентина» с 32 очками идет восьмой, «Дженоа» с 12 баллами расположилась на 19 месте.
101 раз играли между собой эти команды. Статистика на стороне «фиалок», которые выиграли 45 матчей. «Грифоны» одержали победы в 18 встречах. Еще 38 поединков завершилось вничью.

Очередной тяжелый матч для «Дженоа». Генуэзцам предстоит играть с «Фиорентиной», за которую выступает опасный нападающий Влахович. Думаю, что «Дженоа» тяжело будет в этом матче. Я поставлю на победу «Фиорентины», - сказал Бартулович.

Матч «Фиорентина» – «Дженоа» состоится 17-го января. Начало встречи в 21:45.

Младен Бартулович  — известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

С января 2022 года занимает пост ассистента главного тренера «Ингульца» Сергея Лавриненко.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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