ФОТО. Джокович покинул Мельбурн и полетел в Дубай

Лидер рейтинга ATP Новак Джокович покинул Австралию вместе со своей командой.



Под надзором федеральной полиции Австралии сербский теннисист сел на борт самолета в аэропорту Мельбурна и сейчас летит в ОАЭ.



Отметим, что сегодня Джоковича окончательно окончательно лишили австралийской визы, участия в Australian Open он принимать не будет.