ФОТО. Джокович покинул Мельбурн и полетел в Дубай

Лидер рейтинга ATP Новак Джокович покинул Австралию вместе со своей командой.
Под надзором федеральной полиции Австралии сербский теннисист сел на борт самолета в аэропорту Мельбурна и сейчас летит в ОАЭ.
Отметим, что сегодня Джоковича окончательно окончательно лишили австралийской визы, участия в Australian Open он принимать не будет.
Источник — Reuters
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