ФОТО. Джокович покинул Мельбурн и полетел в Дубай

Новака депортировали из Австралии

  • 16.01.2022 15:58
  • 844 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО. Джокович покинул Мельбурн и полетел в Дубай
© Reuters

Лидер рейтинга ATP Новак Джокович покинул Австралию вместе со своей командой. 
 
Под надзором федеральной полиции Австралии сербский теннисист сел на борт самолета в аэропорту Мельбурна и сейчас летит в ОАЭ.
 
Отметим, что сегодня Джоковича окончательно окончательно лишили австралийской визы, участия в Australian Open он принимать не будет.

Источник — Reuters

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Олександр Каплуненко
    Олександр Каплуненко, 16.01.2022 16:45
    +2
    ass36, - саме так - Справжній крєпостной холуй (мужік по вашому) - точно не козак...
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    Irinkov
    Irinkov, 16.01.2022 16:42
    +2
    ass36, 16.01.2022 16:16
    Молодец настоящий мужик!
    Справжній ідіот
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    znak51
    online
    znak51, 16.01.2022 16:29
    -3
    Молодець, не прогнувся. Після такого стане ще сильнішим
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    ass36
    ass36, 16.01.2022 16:16
    -3
    Молодец настоящий мужик!
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