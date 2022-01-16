ФОТО. Шахтер прилетел в Турцию на учебно-тренировочный сбор

Первую тренировку донецкая команда проведет уже вечером 16 января

  • 16.01.2022 14:26
  • 626 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Шахтер прилетел в Турцию на учебно-тренировочный сбор
© ФК Шахтер Донецк

16 января «Шахтер» отправился в Турцию. Рано утром команда сдала тесты на Covid-19, а в 9:30 взяла курс на Анталью. Перелет из Киева занял около двух с половиной часов. В Белеке «оранжево-черные» начинают подготовку ко второй части сезона. Добавим, что вместе с первой командой в Турцию прибыл «Шахтер» U19.

На этом сборе Роберто Де Дзерби рассчитывает на 27 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Витао, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Марьян Фарина, Винисиус Тобиас

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо, Давид Нерес

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Фернандо

Сегодня во второй половине дня стартует тренировочная программа «горняков» в Турции.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ретро Футбол
    Ретро Футбол, 16.01.2022 15:03
    0
    Alexander Киев, 16.01.2022 14:43
    Главное без травм. Удачи лучшему клубу Украины
    Почему не восточной Европы?
    Ссылка
    zzg77
    zzg77, 16.01.2022 14:43
    0
    Всё прогрессивное население Турции встречало восточную Барселону хлебом-солью!!!
    Ссылка
    Ретро Футбол
    Ретро Футбол, 16.01.2022 15:04
    -1
    Alexander Киев, 16.01.2022 14:43
    Главное без травм. Удачи лучшему клубу Украины
    С какого города этот шахтёр? Или бомжи?)
    Ссылка
    Dominik
    online
    Dominik, 16.01.2022 14:51
    -1
    Alexander Киев, 16.01.2022 14:43
    Главное без травм. Удачи лучшему клубу Украины
    лучший клюб?
    Б л я поднял настроение.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 16.01.2022 14:44
    -1
    zzg77, 16.01.2022 14:43
    Всё прогрессивное население Турции встречало восточную Барселону хлебом-солью!!!
    Ты права.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 16.01.2022 14:37
    -1
    Ещё раз удачи лучшие!
    Ссылка
    Alexander Киев
    Alexander Киев, 16.01.2022 14:43
    -2
    Главное без травм. Удачи лучшему клубу Украины
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