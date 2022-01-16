ФОТО. Шахтер прилетел в Турцию на учебно-тренировочный сбор

16 января «Шахтер» отправился в Турцию. Рано утром команда сдала тесты на Covid-19, а в 9:30 взяла курс на Анталью. Перелет из Киева занял около двух с половиной часов. В Белеке «оранжево-черные» начинают подготовку ко второй части сезона. Добавим, что вместе с первой командой в Турцию прибыл «Шахтер» U19.
На этом сборе Роберто Де Дзерби рассчитывает на 27 футболистов.
Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
Защитники: Додо, Витао, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Марьян Фарина, Винисиус Тобиас
Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо, Давид Нерес
Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Фернандо
Сегодня во второй половине дня стартует тренировочная программа «горняков» в Турции.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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