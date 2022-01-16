ФОТО. Шахтер прилетел в Турцию на учебно-тренировочный сбор

16 января «Шахтер» отправился в Турцию. Рано утром команда сдала тесты на Covid-19, а в 9:30 взяла курс на Анталью. Перелет из Киева занял около двух с половиной часов. В Белеке «оранжево-черные» начинают подготовку ко второй части сезона. Добавим, что вместе с первой командой в Турцию прибыл «Шахтер» U19.

На этом сборе Роберто Де Дзерби рассчитывает на 27 футболистов.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Додо, Витао, Марлон, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь, Марьян Фарина, Винисиус Тобиас

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Тете, Артем Бондаренко, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо, Давид Нерес

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан, Фернандо

Сегодня во второй половине дня стартует тренировочная программа «горняков» в Турции.