Диалло поедет на сбор с Динамо U-19. Команда отправится в Турцию 21 января

Игорь Костюк рассказал о подготовке киевлян ко второй части сезона

  • 16.01.2022 14:15
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Диалло поедет на сбор с Динамо U-19. Команда отправится в Турцию 21 января
© ФК Динамо Киев. Самба Диалло

Юношеская команда киевского «Динамо» вышла из отпуска 12 января, в течение двух дней пройдя медицинское обследование и приступив к тренировочному процессу.

С этого времени динамовские юниоры занимаются на клубной базе «Динамо» в Вите-Литовской в ​​режиме двухразовых тренировок, а через несколько дней отправятся на сбор в Турцию.

Первый официальный матч после зимнего перерыва «Динамо» U-19, которое остается единственным представителем Украины в еврокубках, предстоит провести уже 9 февраля — против испанского «Депортиво» (Ла-Корунья) в плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

О плане работы команды на сборах рассказал старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк:

– Сейчас команда проводит беговую работу и занимается в тренажерном зале, также работаем с мячами в крытом манеже на базе. Кроме того, наша тренировочная программа включает фитнес и аэробику.

21 января вылетаем в Турцию, где на 23 января у нас запланирован первый контрольный матч. Среди потенциальных соперников в спаррингах — турецкие команды, молодежная сборная Ирана. Соперники для других спаррингов еще подыскиваются.

Что касается подготовки непосредственно к матчу с «Депортиво», то в Испанию мы отправимся утром 6 февраля. Следующие два дня будем проводить по одной тренировке, а, заночевав после игры, 10 февраля вернемся назад.

Владимир Бражко и Антон Боль не смогут сыграть против «Депортиво», и Мирча Луческу выразил желание, чтобы они поехали на сбор с первой командой. Константин Вивчаренко проведет первый сбор с основой, далее предварительно планируется, что перед игрой Юношеской лиги УЕФА он присоединится к нам.

Самба Диалло едет на сборы с командой U-19, он будет работать с нами и готовиться к игре против «Депортиво».

Сейчас с нами тренируются несколько игроков из академии, перед выездом на сборы решим, кого будем брать с собой. В целом, позиции у нас взаимозаменяемы, поэтому кадровые вопросы будем решать в процессе работы.

Источник — ФК Динамо Киев

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Dominik
    online
    Dominik, 16.01.2022 14:54
    +1
    Face Control, 16.01.2022 14:40
    Это уровень.
    В зеркало утром посмотрел?
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    Саша Денисов
    Саша Денисов, 16.01.2022 15:11
    0
    Dominik, 16.01.2022 14:54
    В зеркало утром посмотрел?
    Такие не отражаются
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    Face Control
    Face Control, 16.01.2022 14:40
    -2
    Это уровень.
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