В поединке 19-го тура чемпионата Германии по футболу «Байер» на выезде победил «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Боруссия» Менхенгладбах — «Байер» — 1:2
Голы: Эльведи, 81 — Андрих, 51, Шик, 74
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Нико Эльведи (Боруссия М).
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (Байер).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Андрих (Байер).
Источник — YouTube
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