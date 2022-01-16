ATP о депортации Джоковича: «Это большая потеря для тенниса»

Тур ATP выступил с официальным заявлением относительно депортации Новака Джоковича из Австралии. Первая ракетка мира пропустит Australian Open.

«Сегодняшнее решение поддержать отмену австралийской визы Новака Джоковича знаменует собой окончание печальной серии событий. В конечном счете, необходимо уважать решения юридических органов по вопросам общественного здравоохранения. Требуется больше времени, чтобы проанализировать факты и извлечь уроки из этой ситуации.

Независимо от того, как было принято это решение, Новак является одним из величайших чемпионов нашего вида спорта, и его отсутствие на Открытом чемпионате Австралии является потерей для игры. Мы знаем, какими бурными были последние дни для Новака и как сильно он хотел защитить свой титул в Мельбурне. Мы желаем ему всего наилучшего и с нетерпением ждем его возвращения на корт в ближайшее время.

ATP продолжает настоятельно рекомендовать вакцинацию всем игрокам», — указано в заявлении ассоциации.

Ранее сообщалось, что Джоковичу могут на три года запретить въезд в Австралию.