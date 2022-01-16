Виталий ХЛИВНЮК: «Надеюсь, пандемия не вмешается в планы Шахтера»

Директор департамента спортивного менеджмента «горняков» рассказал о сборах команды

  • 16.01.2022 12:17
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Виталий ХЛИВНЮК: «Надеюсь, пандемия не вмешается в планы Шахтера»
© ФК Шахтер Донецк. Виталий Хливнюк

Директор департамента спортивного менеджмента ФК «Шахтер» Виталий Хливнюк рассказал о предстоящих сборах команды в Турции.

– Сборы пройдут в два этапа. В воскресенье, 16 января, команда отправляется на первый сбор в Турцию, а вернется 2 февраля. Дальше футболисты получат выходные, а с 6 по 20 февраля – второй этап сборов.

– Почему уже пятый год «Шахтер» выбирает именно эти место и отель?
– Оптимальные условия, качественное предложение, хорошие отель и поля. Длительность перелета – всего два с половиной часа. Там много команд, есть возможность проводить качественные спарринги. Все эти факторы влияют на выбор.

– Как подбирали спарринг-партнеров?
– Как правило, это сбалансированные команды, которые подходят по тем или иным задачам. Для первого этапа мы выбрали наиболее сильные варианты.

– Это первый зимний сбор при Роберто Де Дзерби. Есть ли у него и тренерского штаба требования, с которыми ранее не сталкивались?
– За столько лет работы мы сталкивались, в принципе, со всем. Есть нюансы, но кардинально они ничем не отличаются.

– «Шахтер» прилетит в воскресенье и сразу проведет тренировку?
– Да, должны приехать в отель к двум часам дня, а после небольшого отдыха, ориентировочно в 17 часов, проведем первую тренировку.

– Есть ли ограничения, связанные с пандемией?
– На данный момент они стандартные. По прилете в Турцию – масочный режим, сертификаты о вакцинации либо ПЦР-тесты. Надеюсь, пандемия не вмешается в наши планы и все пройдет так, как мы запланировали.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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