Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Луческу доволен, как мы бегали»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский поделился мыслями о начале сборов команды.

«Нам сбрасывали программу, по которой мы работали. Кто меньше, кто больше, но, в целом, думаю, процентов на 90 все выполнили. Сейчас основная беговая работа, которую нужно перетерпеть – главное, чтобы все без травм обошлись.

Главное – это физическая подготовка, ведь на сборах закладывается фундамент на весь сезон. Надо будет потерпеть, где-то на характере, а главный тренер, думаю, будет смотреть на наши показатели, исходя из которых, возможно, будут кому-то давать паузу в занятиях.

В Испании, сколько раз я там был, всегда прекрасные условия, хорошие соперники для спаррингов, поэтому это пойдет нам на пользу. Следующие два сбора уже будут в Турции, и смена обстановки пойдет нам на пользу.

Луческу говорил о том, как мы играли в первом круге. Основной же разговор уже будет в Испании, когда будет больше времени. В принципе, он доволен, как мы бегали сегодня, а вот ребята после пробежки, думаю, уже были не столь радостны.

Поле слишком хорошее. Когда я еще играл, у нас таких полей не было. И я по-белому завидую ребятам, которые там занимаются, играют. Самое приятное, когда ты выходишь играть не на болото или асфальт, а на зеленую траву, на которую приятно упасть», - сказал Буяльский.