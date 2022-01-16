Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Луческу доволен, как мы бегали»

Лидер «Динамо» рассказал о работе команды

  • 16.01.2022 11:46
  • 513 просмотров
  • 3 комментария
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Луческу доволен, как мы бегали»
© ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский поделился мыслями о начале сборов команды.

«Нам сбрасывали программу, по которой мы работали. Кто меньше, кто больше, но, в целом, думаю, процентов на 90 все выполнили. Сейчас основная беговая работа, которую нужно перетерпеть – главное, чтобы все без травм обошлись.

Главное – это физическая подготовка, ведь на сборах закладывается фундамент на весь сезон. Надо будет потерпеть, где-то на характере, а главный тренер, думаю, будет смотреть на наши показатели, исходя из которых, возможно, будут кому-то давать паузу в занятиях.

В Испании, сколько раз я там был, всегда прекрасные условия, хорошие соперники для спаррингов, поэтому это пойдет нам на пользу. Следующие два сбора уже будут в Турции, и смена обстановки пойдет нам на пользу.

Луческу говорил о том, как мы играли в первом круге. Основной же разговор уже будет в Испании, когда будет больше времени. В принципе, он доволен, как мы бегали сегодня, а вот ребята после пробежки, думаю, уже были не столь радостны.

Поле слишком хорошее. Когда я еще играл, у нас таких полей не было. И я по-белому завидую ребятам, которые там занимаются, играют. Самое приятное, когда ты выходишь играть не на болото или асфальт, а на зеленую траву, на которую приятно упасть», - сказал Буяльский.

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 16.01.2022 12:23
    0
    Благодаря Луческу такие условия на базе. Футбол здорового человека - вложить деньги в инфраструктуру и поля вместо выводка максимок.
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    Петр Яновский
    online
    Петр Яновский, 16.01.2022 12:16
    -2
    Убегали вы убегали
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    Lev4455
    Lev4455, 16.01.2022 11:50
    -2
    Ви тільки бігаєте, коли грати то ви вже не бігаєте а розбігаєтесь.
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