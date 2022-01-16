Иван ГЕЦКО: «Хозяева Дженоа переоценили возможности Шевченко»

Специалист подвел итоги увольнения украинского тренера из итальянского клуба

  • 16.01.2022 10:59
  • 1248 просмотров
  • 3 комментария
Иван ГЕЦКО: «Хозяева Дженоа переоценили возможности Шевченко»
© Getty Images/Global Images Ukraine

15 января бывший главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко был уволен с поста наставника итальянской «Дженоа». Бывший игрок сборной Украины Иван Гецко поделился мнением об отставке украинского специалиста.

«Думаю, что хозяева «Дженоа» переоценили тренерские возможности Шевченко. Согласен, у него были успехи со сборной Украины, но не было вообще опыта работы на клубном уровне. А это две большие разницы. Тем более, что Шевченко досталась плохо укомплектованная команда, к тому же, ему раньше не приходилось быть кризисным менеджером.

Я думал, что Андрей Николаевич начнет свою тренерскую карьеру на клубном уровне с менее престижного чемпионата. С «Дженоа» не получилось, не подставили плечо и его помощники. Серия А — это не тот турнир, где возможна какая-то снисходительность, где учитывают твои прежние заслуги. Здесь нет времени на раскачку, нужно сразу доказывать свою профпригодность. Чуда не произошло, по репутации Шевченко был нанесен мощный удар.

Что ему посоветовать? При анализе учесть каждую мелочь, психологически отдохнуть, а затем предпринять попытку заявить о себе в менее именитом чемпионате. На мой взгляд, украинская Премьер-лига — нормальный вариант.

Обогатиться знаниями, добиться признания, и только потом Шевченко может справиться с новым вызовом в топ-чемпионатах», —считает Гецко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 16.01.2022 11:32
    +2
    Lev4455, 16.01.2022 11:29
    Цілком згідний з думкою Івана. Починати потрібно з ЧУ, як це робить Остап Маркевич. з нього вийде класний тренер.
    После Арендупля, который катает договорняки с Шахтером, в топ-чемпионаты дорога закрыта.
    Ссылка
    Lev4455
    Lev4455, 16.01.2022 11:29
    +1
    Цілком згідний з думкою Івана. Починати потрібно з ЧУ, як це робить Остап Маркевич. з нього вийде класний тренер.
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    Dominik
    online
    Dominik, 16.01.2022 11:34
    -4
    Шевченко- тренер? несмешите меня
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