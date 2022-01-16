С перерывом на час. В Австралии суд рассматривает апелляцию Джоковича

Суд, рассматривающий дело Новака Джоковича против министра иммиграции Австралии Алекса Хоука, объявил перерыв на час.

Перед перерывом адвокат Стивен Ллойд, представлявший Хоука, посчитал, что ему потребуется еще час, чтобы закончить отстаивание позиции правительства.

Трое судей рассматривают апелляцию Джоковича на решение Хоука аннулировать визу сербского теннисиста. Они надеются принять решение в воскресенье до старта Открытого чемпионата Австралии.

Адвокаты Джоковича уже изложили свои аргументы, в основе которых лежит неспособность правительства рассмотреть последствия отмены. Они утверждают, что высылка Джоковича из страны может активизировать участников кампании против вакцинации, а именно этого правительство намеревалось избежать.

Слушание в Федеральном суде по вопросу о восстановлении визы Новака Джоковича во второй раз возобновилось после часового перерыва.