Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла ведет переговоры с Юрченко»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал информацию об интересе «зелено-белых» к полузащитнику Владлену Юрченко.
«Юрченко действительно интересен «Ворскле». С ним ведутся переговоры. Когда этот вопрос решится, не могу сказать. За более детальной информацией обращайтесь к руководству».
Последним клубом Юрченко была черниговская «Десна», за которую он сыграл 7 матчей, забив 1 гол и отдав две голевые передачи.
Источник — Footboom
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.