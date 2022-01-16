Юрий МАКСИМОВ: «Ворскла ведет переговоры с Юрченко»

Главный тренер «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал информацию об интересе «зелено-белых» к полузащитнику Владлену Юрченко.

«Юрченко действительно интересен «Ворскле». С ним ведутся переговоры. Когда этот вопрос решится, не могу сказать. За более детальной информацией обращайтесь к руководству».

Последним клубом Юрченко была черниговская «Десна», за которую он сыграл 7 матчей, забив 1 гол и отдав две голевые передачи.