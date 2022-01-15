ВИДЕО. Почему уволили Шевченко? Причины и анализ работы украинца в Дженоа

Журналист Роберто Моралес анализирует самое громкое увольнение 2022 года

  • 15.01.2022 22:20
  • 8174 просмотра
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ВИДЕО. Почему уволили Шевченко? Причины и анализ работы украинца в Дженоа
© YouTube. Шевченко и Моралес

Итальянский клуб «Дженоа» уволил с поста наставника команды украинского тренера Андрея Шевченко.

Журналист Роберто Моралес анализирует самое громкое увольнение 2022 года. Почему итальянцы не дождались результата? Каковы причины увольнения Шевы, его будущее и работа в Серии А.

ВИДЕО. Почему уволили Шевченко? Причины и анализ отставки украинца из Дженоа

Источник — YouTube

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