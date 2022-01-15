ФОТО. Начало карьеры великого тренера. Президент Украины поддержал Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал знаменитого украинского футболиста Андрея Шевченко, который был уволен с поста главного тренера итальянского клуба «Дженоа».

В сообщении Президента Украины сказано:

«Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством.

Поэтому пусть это будет только первый клубный блин комом в начале большой карьеры великого тренера. Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше!

И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой».