ФОТО. Начало карьеры великого тренера. Президент Украины поддержал Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал знаменитого украинского футболиста Андрея Шевченко, который был уволен с поста главного тренера итальянского клуба «Дженоа».
В сообщении Президента Украины сказано:
«Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством.
Поэтому пусть это будет только первый клубный блин комом в начале большой карьеры великого тренера. Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше!
И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой».
Источник — Telegram
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ты же процитировал фразу "Но никто не строил почему-то." - так попробуй пофантазировать на эту тему, олух..
проблема в том, что пустозвонов вроде тебя полстраны, и когда им говорят: Ты посмотри на дороги, я около часа добираюсь туда, куда раньше ехал три!!!, пустозвоны-олухи отвечают: Так это что, он сам дорогу строит, за наши же деньги стоят..
"я йому про образи, а воно мені про гарбузи"
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Любой авторитарный руководитель хвастается тем, что он что-то кому-то построил. Строительство инфраструктуры - это обязанность министра экономики и министра инфрастуктуры.
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Ты бы для начала почитал конституцию и законы, которые говорят, что за экономику и исполнительную власть отвечает премьер-министр. У президента Украины совсем другие обязанности - внешння политика, армия, защита конституции.
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Чего нигде не услышать похвалы в адрес премьер-министра, профильных министров... странно. Может у нас не президент, а какой-то царь?
Армія, мова, віра !
А президентом и спонсором - Петра Порошенко. Вместо тюрьмы.
2. Это не деньги Зеленского идут на дороги, а деньги налогоплательщиков, всех кто ежедневно платит налоги в Украине. То, что их кто-то разворовывал или разворовывает - это дело правоохранительных органов (полиция, прокуратура, сбу, налоговая, минфин, минэкономика - там везде есть конкретные, ответственные лица, которые за это все персонально отвечали годами и десятилетиями). Может там круговая порука?
3. С учетом того, что 1 км дороги в Украине обычно дороже аналогичного 1км в Польше, то в чем эффективность деятельности государственных чиновников и руководителей? Там завышление сметы обычно от 20+%.
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Так в чем заслуга лично Зеленского? Он что проектирует дороги, или лично кладет асфальт, или может из своего кармана выкладывает деньги на строительство дорог?
ты же процитировал фразу "Но никто не строил почему-то." - так попробуй пофантазировать на эту тему, олух..
проблема в том, что пустозвонов вроде тебя полстраны, и когда им говорят: Ты посмотри на дороги, я около часа добираюсь туда, куда раньше ехал три!!!, пустозвоны-олухи отвечают: Так это что, он сам дорогу строит, за наши же деньги стоят..
"я йому про образи, а воно мені про гарбузи"
Но!
Для этого надо сломить сопротивление и саботаж со стороны бпп-ес. И это было сказано!
Куда вы лезете, если не знаете входящих?
2. Это не деньги Зеленского идут на дороги, а деньги налогоплательщиков, всех кто ежедневно платит налоги в Украине. То, что их кто-то разворовывал или разворовывает - это дело правоохранительных органов (полиция, прокуратура, сбу, налоговая, минфин, минэкономика - там везде есть конкретные, ответственные лица, которые за это все персонально отвечали годами и десятилетиями). Может там круговая порука?
3. С учетом того, что 1 км дороги в Украине обычно дороже аналогичного 1км в Польше, то в чем эффективность деятельности государственных чиновников и руководителей? Там завышление сметы обычно от 20+%.
-
Так в чем заслуга лично Зеленского? Он что проектирует дороги, или лично кладет асфальт, или может из своего кармана выкладывает деньги на строительство дорог?
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