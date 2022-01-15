ФОТО. Начало карьеры великого тренера. Президент Украины поддержал Шевченко

Зеленский предлагает экс-тренеру «Дженоа» возвращаться работать домой

  • 15.01.2022 21:45
  • 2877 просмотров
  • 23 комментария
ФОТО. Начало карьеры великого тренера. Президент Украины поддержал Шевченко
© Zelenskiy / Official. Владимир Зеленский и Андрей Шевченко

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал знаменитого украинского футболиста Андрея Шевченко, который был уволен с поста главного тренера итальянского клуба «Дженоа».

В сообщении Президента Украины сказано:

«Андрей Николаевич, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством.

Поэтому пусть это будет только первый клубный блин комом в начале большой карьеры великого тренера. Верим – не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше!

И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой».

Источник — Telegram

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    K.A.R.abas
    K.A.R.abas, 15.01.2022 21:49
    +8
    Да и ты Бы возвращался назад в 95 кв веселить народ. Не твоё это вообще, дороги строить умеет каждый.
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    aleks19826
    aleks19826, 15.01.2022 22:00
    +7
    Клоун, ты лучше там понедельника жди и Пороха попробуй за измену взять. Подонок 95-й!!!!🤣
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    Rusty_Shackleford
    Rusty_Shackleford, 15.01.2022 21:56
    +5
    Этого чмошника забыли спросить еще
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    axylinam
    axylinam, 15.01.2022 21:58
    +2
    Зеленский готовит себе преемника
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    K.A.R.abas
    K.A.R.abas, 15.01.2022 22:25
    +1
    aleks19826, 15.01.2022 22:00
    Клоун, ты лучше там понедельника жди и Пороха попробуй за измену взять. Подонок 95-й!!!!🤣
    Ничего у него не получиться, а кипишь в стране подымится, у Пороха тоже электорат имеется, добровольцы тоже. А нам щас эти кипиши не к чему, путину только на руку. А от когда у него президентство закончиться, тогда точно его за сраку возьмут, за слив операции по ВАГНЕРОВЦАМ.
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 15.01.2022 22:15
    +1
    Первое президентство - блин комом в горле народа..
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    Serhiy (Миколаїв)
    Serhiy (Миколаїв), 15.01.2022 22:05 (изменен)
    +1
    А у ЗЕйла тоді, початок великої кар'єри великого преЗЕдента
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    Buvalii
    Buvalii, 15.01.2022 22:05
    +1
    udman1111, 15.01.2022 21:58
    Но никто не строил почему-то.
    закапывать деньги в ненужные никому дороги под кривым рогом, только баран может
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    Динамо(ЗРАДА-Шкурин)
    online
    Динамо(ЗРАДА-Шкурин), 15.01.2022 22:49
    0
    клоун
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 15.01.2022 22:48 (изменен)
    0
    EGOS, 15.01.2022 22:42
    ты что, кэп очевидность?? ясен буй что не лично зеля с лопатой куярит дорогу, и не за свои деньги..
    ты же процитировал фразу "Но никто не строил почему-то." - так попробуй пофантазировать на эту тему, олух..
    проблема в том, что пустозвонов вроде тебя полстраны, и когда им говорят: Ты посмотри на дороги, я около часа добираюсь туда, куда раньше ехал три!!!, пустозвоны-олухи отвечают: Так это что, он сам дорогу строит, за наши же деньги стоят..
    "я йому про образи, а воно мені про гарбузи"
    В Туркменистане вообще идеальные дороги, некоторые улицы белым мрамором выложены - так что, давайте может споем оду великому туркменбаши?
    -
    Любой авторитарный руководитель хвастается тем, что он что-то кому-то построил. Строительство инфраструктуры - это обязанность министра экономики и министра инфрастуктуры.
    -
    Ты бы для начала почитал конституцию и законы, которые говорят, что за экономику и исполнительную власть отвечает премьер-министр. У президента Украины совсем другие обязанности - внешння политика, армия, защита конституции.
    -
    Чего нигде не услышать похвалы в адрес премьер-министра, профильных министров... странно. Может у нас не президент, а какой-то царь?
    Ссылка
    Nomad
    Nomad, 15.01.2022 22:38
    0
    Pavlo Kolejchuk, 15.01.2022 22:30
    Тому що Армія зараз головне, а не дороги, щоб ворог швидко просувався.
    А снабжать её по колдобинам и грязи? Или дирижаблями?
    Ссылка
    Nomad
    Nomad, 15.01.2022 22:17
    0
    Надо возродить ЦСКА и поставить туда Шеву.
    Армія, мова, віра !
    А президентом и спонсором - Петра Порошенко. Вместо тюрьмы.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 15.01.2022 22:12
    0
    Этот куда лезет.
    Ссылка
    EGOS
    EGOS, 15.01.2022 22:42
    -1
    alefteev77, 15.01.2022 22:03
    1. Не Зеленский и его шутники из квартала строят дороги. Есть подрядчики, строительные дорожные фирмы, там работают конктретные инженеры, строители, архитекторы (никто не знает ни их имен, ни экономической эффективности, ни истории предыдущих реализованных проектов).
    2. Это не деньги Зеленского идут на дороги, а деньги налогоплательщиков, всех кто ежедневно платит налоги в Украине. То, что их кто-то разворовывал или разворовывает - это дело правоохранительных органов (полиция, прокуратура, сбу, налоговая, минфин, минэкономика - там везде есть конкретные, ответственные лица, которые за это все персонально отвечали годами и десятилетиями). Может там круговая порука?
    3. С учетом того, что 1 км дороги в Украине обычно дороже аналогичного 1км в Польше, то в чем эффективность деятельности государственных чиновников и руководителей? Там завышление сметы обычно от 20+%.
    -
    Так в чем заслуга лично Зеленского? Он что проектирует дороги, или лично кладет асфальт, или может из своего кармана выкладывает деньги на строительство дорог?
    ты что, кэп очевидность?? ясен буй что не лично зеля с лопатой куярит дорогу, и не за свои деньги..
    ты же процитировал фразу "Но никто не строил почему-то." - так попробуй пофантазировать на эту тему, олух..
    проблема в том, что пустозвонов вроде тебя полстраны, и когда им говорят: Ты посмотри на дороги, я около часа добираюсь туда, куда раньше ехал три!!!, пустозвоны-олухи отвечают: Так это что, он сам дорогу строит, за наши же деньги стоят..
    "я йому про образи, а воно мені про гарбузи"
    Ссылка
    Nomad
    Nomad, 15.01.2022 22:36 (изменен)
    -1
    K.A.R.abas, 15.01.2022 22:19
    Всё что он обещал, он ничего не сделал. А дороги это возможность украсть бабла. ЮЗИК дорогу к своему дому построил. Порох воровал, но тот хоть и делал что-то,и всегда росию порофинил. А этот ГУСЬ хочет ХУ-ЛУ в глаза посмотреть. Клоун популист, Танки уже у границы стоят, а он всё с Порохом воюет.
    Он обещал, что реформы дадут результат через 3 гола! если уж точно вспомнить завления их партии.
    Но!
    Для этого надо сломить сопротивление и саботаж со стороны бпп-ес. И это было сказано!
    Куда вы лезете, если не знаете входящих?
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    Pavlo Kolejchuk, 15.01.2022 22:30
    -1
    EGOS, 15.01.2022 21:59
    ..так и почему же не строили, предыдущныки?
    Тому що Армія зараз головне, а не дороги, щоб ворог швидко просувався.
    Ссылка
    K.A.R.abas
    K.A.R.abas, 15.01.2022 22:19
    -1
    K.A.R.abas, 15.01.2022 21:49
    Да и ты Бы возвращался назад в 95 кв веселить народ. Не твоё это вообще, дороги строить умеет каждый.
    Всё что он обещал, он ничего не сделал. А дороги это возможность украсть бабла. ЮЗИК дорогу к своему дому построил. Порох воровал, но тот хоть и делал что-то,и всегда росию порофинил. А этот ГУСЬ хочет ХУ-ЛУ в глаза посмотреть. Клоун популист, Танки уже у границы стоят, а он всё с Порохом воюет.
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 15.01.2022 21:57
    -1
    Великий президент поддержал великого тренера. Все в гармонии.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 15.01.2022 22:05
    -2
    Поддержал Андрея и хорошо. Не пойму чего все так завелись? Поступок как президента похвальный
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    alefteev77
    alefteev77, 15.01.2022 22:03 (изменен)
    -2
    udman1111, 15.01.2022 21:58
    Но никто не строил почему-то.
    1. Не Зеленский и его шутники из квартала строят дороги. Есть подрядчики, строительные дорожные фирмы, там работают конктретные инженеры, строители, архитекторы (никто не знает ни их имен, ни экономической эффективности, ни истории предыдущих реализованных проектов).
    2. Это не деньги Зеленского идут на дороги, а деньги налогоплательщиков, всех кто ежедневно платит налоги в Украине. То, что их кто-то разворовывал или разворовывает - это дело правоохранительных органов (полиция, прокуратура, сбу, налоговая, минфин, минэкономика - там везде есть конкретные, ответственные лица, которые за это все персонально отвечали годами и десятилетиями). Может там круговая порука?
    3. С учетом того, что 1 км дороги в Украине обычно дороже аналогичного 1км в Польше, то в чем эффективность деятельности государственных чиновников и руководителей? Там завышление сметы обычно от 20+%.
    -
    Так в чем заслуга лично Зеленского? Он что проектирует дороги, или лично кладет асфальт, или может из своего кармана выкладывает деньги на строительство дорог?
    Ссылка
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