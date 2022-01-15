Филиппо ИНДЗАГИ: «Мне жаль Шевченко. Но Андрей вернется более сильным»

Наставник «Брешии» Филиппо Индзаги, который играл вместе с Андреем Шевченко в лучшие годы в «Милане», прокомментировал увольнение украинца из «Дженоа».
«Мне жаль Шевченко. Его быстро уволили, хотя у команды было очень сложное расписание, а новые игроки только пришли в состав».
«В футболе руководство клубов сейчас редко проявляет терпение. Уверен, Андрей скоро вернется более сильным. Желаю ему удачи», - сказал Индзаги.
Уже появилась информация о том, что Шевченко может возглавить сборную Польши.
Источник — Gazzetta dello Sport
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