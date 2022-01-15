Филиппо ИНДЗАГИ: «Мне жаль Шевченко. Но Андрей вернется более сильным»

Тренер удивлен тому, что украинского специалиста уволили так быстро

  • 15.01.2022 21:30
  • 2215 просмотров
  • 2 комментария
Филиппо ИНДЗАГИ: «Мне жаль Шевченко. Но Андрей вернется более сильным»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Брешии» Филиппо Индзаги, который играл вместе с Андреем Шевченко в лучшие годы в «Милане», прокомментировал увольнение украинца из «Дженоа».

«Мне жаль Шевченко. Его быстро уволили, хотя у команды было очень сложное расписание, а новые игроки только пришли в состав».

«В футболе руководство клубов сейчас редко проявляет терпение. Уверен, Андрей скоро вернется более сильным. Желаю ему удачи», - сказал Индзаги.

Уже появилась информация о том, что Шевченко может возглавить сборную Польши.

Источник — Gazzetta dello Sport

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 15.01.2022 21:54
    +3
    Куди повернеться? Хто запросить тренера, який за 9-ть матчів не здобув жодної перемоги? Ще й гри не було.
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    Lev4455
    Lev4455, 15.01.2022 22:24
    +2
    Звідки у цього чоловіка тренерський талант. Де він його здобув. Збірною безпосередньо займались італійці. Починати потрібно не головним тренером збірної через зв'язки у федерації, нічого не досягши як тренер, а асистентом головного тренера в команді УПЛ.
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