Нигерия обыграла Судан и вышла в плей-офф Кубка Африки

В матче второго тура Кубка африканских наций Нигерия выиграла у Судана (3:1).
У победителей отличились Самуэль Чиквуэзе, Тайво Авонийи и Мозес Саймон. У Судана с пенальти забил Валилдин Хидр.
Нигерийцы набрали 6 очков и, будучи лидером группы D, досрочно вышли в плей-офф.
Кубок африканских наций
Группа D. 2-й тур, 15 января
Нигерия – Судан – 3:1
Голы: Чиквуэзе, 3, Авонийи, 45, Саймон, 46 – Хидр, 70 (пен).
Нигерия: Окойе, Эйна, Трост-Эконг, Сануси, Омеруо, Ндиди, Арибо (Нвакали, 65), Ихеаначо (Муса, 65), Саймон, Чиквуэзе (Ивоби, 46), Авонийи (Садик, 82)
Судан: Ахрин, Немер (Хаким, 90), Каршом, Альнур, Ягуб (Макки, 88), Аббас (Муса, 46), Эльфадни, Эль-Рашид, Хидр, Хамед (Хассун, 64), Эйза (Нух, 46).
Предупреждения: Арибо 60, Эйна 69.
Судья: Гомес.
Источник — Sport.ua
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