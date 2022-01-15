Нигерия
3 : 1
Судан
15.01.2022, FT

Нигерия обыграла Судан и вышла в плей-офф Кубка Африки

У победителей отличились Самуэль Чиквуэзе, Тайво Авонийи и Мозес Саймон

  • 15.01.2022 20:05
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Нигерия обыграла Судан и вышла в плей-офф Кубка Африки
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В матче второго тура Кубка африканских наций Нигерия выиграла у Судана (3:1).

У победителей отличились Самуэль Чиквуэзе, Тайво Авонийи и Мозес Саймон. У Судана с пенальти забил Валилдин Хидр.

Нигерийцы набрали 6 очков и, будучи лидером группы D, досрочно вышли в плей-офф. 

Кубок африканских наций

Группа D. 2-й тур, 15 января

Нигерия – Судан – 3:1

Голы: Чиквуэзе, 3, Авонийи, 45, Саймон, 46 – Хидр, 70 (пен).

Нигерия: Окойе, Эйна, Трост-Эконг, Сануси, Омеруо, Ндиди, Арибо (Нвакали, 65), Ихеаначо (Муса, 65), Саймон, Чиквуэзе (Ивоби, 46), Авонийи (Садик, 82)

Судан: Ахрин, Немер (Хаким, 90), Каршом, Альнур, Ягуб (Макки, 88), Аббас (Муса, 46), Эльфадни, Эль-Рашид, Хидр, Хамед (Хассун, 64), Эйза (Нух, 46).

Предупреждения: Арибо 60, Эйна 69.

Судья: Гомес.

Источник — Sport.ua

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