Давид НЕРЕС: «Обещаю Шахтеру голы, ассисты и титулы»

В субботу «Шахтер» подтвердил подписание вингера Давида Нереса. Игрок, получивший контракт до конца 2026 года, оценил свой переезд в Украину.
– Давид, приветствуем в «Шахтере»! Твои эмоции от подписания контракта?
– Большое спасибо! Прежде всего хочу поблагодарить клуб, который принял меня здесь очень хорошо, с распростертыми объятиями, Мистера, директора по футболу… Жду не дождусь, когда надену эту футболку и смогу выступать за «Шахтер».
– Кого из футболистов знаешь? Что в целом можешь сказать о «Шахтере», что тебе известно?
– Это очень большой клуб, он лучший здесь и достойно себя показывает в еврокубках. Знаю четверых-пятерых футболистов «Шахтера». Это некоторые из сборной Бразилии, а также Лассина Траоре, игравший со мной в «Аяксе». Я поддерживаю контакт с ребятами, общаюсь, и они мне очень помогают.
– Твоя мотивация, планы на ближайшее время?
– Максимально прибавлять как футболист и как человек, конечно же, максимально помогая команде. И помогать главному тренеру. Всегда, когда ему будет нужно, чтобы я играл и вносил свой вклад, я буду это делать. И, конечно же, мы хотим выигрывать титулы.
– Ты известный футболист. И все же расскажи украинским болельщикам, какие твои самые сильные стороны?
– Не считаю, что я такой уж знаменитый. Сильные стороны? Думаю, моя левая нога, смещение с мячом с фланга в середину – я очень силен в этом. А еще ассисты, забитые мячи и, главное, желание побеждать.
– Что пообещаешь фанатам «Шахтера»?
– Обещаю полную самоотдачу, желание, голы, ассисты и титулы.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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Хотя может и у него впереди ещё ТоП чемпионаты, кто его знает
Но что это принесёт шахтеру мы поглядим в будущем
Педриньйо был ещё более пафосным
Хотя откуда ты знаешь что это такое
Пшла ***** содержанка
Хотя может и у него впереди ещё ТоП чемпионаты, кто его знает
Хотя может и у него впереди ещё ТоП чемпионаты, кто его знает
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Это как Ярмоленко, только черный.
Для далёких, Аякс продал , за последние десять лет много игроков, и за большие деньги.... Моралес в своём видео ролике, пытался многое объяснить...
Но.... Что есть, то есть... Посмотрим...
Будет приятно, когда ЧЕМПИОН!, Натенет на одно место , этот мешок говна (бобла)...
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А вообще нужно сказать большое спасибо физруку Бенфики Жезушу. Если с Педриньо повозиться, что и будет делать Де Дзерби, будет мегатоп
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Face Control
Face Control, 09.06.2021 21:19 -12
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Ну что, это просто супер, у пацана просто нереальный потенциал, Шахтёр как всегда радует, а ведь это только начало трансферов
——
А я думал что лучше Педриньйо уже не может быть
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Ну ничего, через год купите за 25 Лямов какого-то Бобу у условного Селтика и ты скажешь что Нерес это чуть ниже уровнем
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Это как Ярмоленко, только черный.
А так - зачем ? Есть куда более актуальные позиции для усиления
На данный момент нам другое позиции усиливать нужно
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