Давид НЕРЕС: «Обещаю Шахтеру голы, ассисты и титулы»

Хавбек прокомментировал свой переезд в Украину

  • 15.01.2022 18:06
  • 2466 просмотров
  • 39 комментариев
Давид НЕРЕС: «Обещаю Шахтеру голы, ассисты и титулы»
© shakhtar.com

В субботу «Шахтер» подтвердил подписание вингера Давида Нереса. Игрок, получивший контракт до конца 2026 года, оценил свой переезд в Украину.

– Давид, приветствуем в «Шахтере»! Твои эмоции от подписания контракта?
– Большое спасибо! Прежде всего хочу поблагодарить клуб, который принял меня здесь очень хорошо, с распростертыми объятиями, Мистера, директора по футболу… Жду не дождусь, когда надену эту футболку и смогу выступать за «Шахтер».

– Кого из футболистов знаешь? Что в целом можешь сказать о «Шахтере», что тебе известно?
– Это очень большой клуб, он лучший здесь и достойно себя показывает в еврокубках. Знаю четверых-пятерых футболистов «Шахтера». Это некоторые из сборной Бразилии, а также Лассина Траоре, игравший со мной в «Аяксе». Я поддерживаю контакт с ребятами, общаюсь, и они мне очень помогают.

– Твоя мотивация, планы на ближайшее время?
– Максимально прибавлять как футболист и как человек, конечно же, максимально помогая команде. И помогать главному тренеру. Всегда, когда ему будет нужно, чтобы я играл и вносил свой вклад, я буду это делать. И, конечно же, мы хотим выигрывать титулы.

– Ты известный футболист. И все же расскажи украинским болельщикам, какие твои самые сильные стороны?
– Не считаю, что я такой уж знаменитый. Сильные стороны? Думаю, моя левая нога, смещение с мячом с фланга в середину – я очень силен в этом. А еще ассисты, забитые мячи и, главное, желание побеждать.

– Что пообещаешь фанатам «Шахтера»?
– Обещаю полную самоотдачу, желание, голы, ассисты и титулы.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    Face Control, 15.01.2022 18:46
    +3
    Автобусники, тут такое дело... Там Срна сказал, что это скорее всего не последний такой трансфер Шахтёра. Вы точно выдержите?
    Ссылка
    K.A.R.abas
    K.A.R.abas, 15.01.2022 18:35
    +3
    Face Control, 15.01.2022 18:12
    Автобусники, а вы не горите, идите лучше сурку пишите сообщения разного характера, чтобы он вам хоть кого-то купил, понятное дело такого уровня игроки даже не посмотрят в сторону вашего клюба. Не все же деньги на казино в Монако тратить.
    Ты гусь, я уверен что ты голосовал за Клоуна который всю жизнь смешил народ, и после этого ты хочешь что нибудь положительное увидеть в своей платёжки. За что боролись, на то и на........
    Ссылка
    serge_kr
    serge_kr, 15.01.2022 18:47
    +2
    Funnycat--, 15.01.2022 18:43
    Ярмола поиграл в АПЛ и Бундеслиге, а это тип в рассвете карьеры сделал два шага назад , поменяв Аякс на шахтёр
    Хотя может и у него впереди ещё ТоП чемпионаты, кто его знает
    Ярмолу поперли с Бундеслиги и не знают как избавиться в АПЛ
    Ссылка
    Funnycat--
    online
    Funnycat--, 15.01.2022 19:08
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Face Control, 15.01.2022 19:01
    Ты считаешь Нереса топовым трансфером для УПЛ?
    Да , для УПЛ трансфер хорош
    Но что это принесёт шахтеру мы поглядим в будущем
    Педриньйо был ещё более пафосным
    Ссылка
    Makc _ krot
    online
    Makc _ krot, 15.01.2022 18:57
    +1
    Funnycat--, 15.01.2022 18:55
    Лучше него только у двух человек оценки у команде на данный момент по Софа Скору
    Хотя откуда ты знаешь что это такое
    Пшла ***** содержанка
    Барышевская ты слилась как там Лев матча Мыкола привоз ,теперь ты ему трусы отстировать будешь и в Эвертоне ,а теперь пшла ботяра на ..
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 15.01.2022 18:49
    +1
    Funnycat--, 15.01.2022 18:43
    Ярмола поиграл в АПЛ и Бундеслиге, а это тип в рассвете карьеры сделал два шага назад , поменяв Аякс на шахтёр
    Хотя может и у него впереди ещё ТоП чемпионаты, кто его знает
    Ты серьёзно их сравниваешь?
    Ссылка
    Makc _ krot
    online
    Makc _ krot, 15.01.2022 18:48 (изменен)
    +1
    Funnycat--, 15.01.2022 18:43
    Ярмола поиграл в АПЛ и Бундеслиге, а это тип в рассвете карьеры сделал два шага назад , поменяв Аякс на шахтёр
    Хотя может и у него впереди ещё ТоП чемпионаты, кто его знает
    Ботяра барышевская,Что там мыкола ЛЕВ матча
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 15.01.2022 18:46
    +1
    Funnycat--, 15.01.2022 18:44
    Чего ты Тимофечюку обижаешь? Вы ж вместе работаете
    Ты прекрасно поняла кому адресовано его сообщение?
    Ссылка
    oenergo.com
    oenergo.com, 15.01.2022 18:15
    +1
    Сильные стороны? Думаю, моя левая нога, смещение с мячом с фланга в середину – я очень силен в этом.
    --------------------------------------
    Это как Ярмоленко, только черный.
    Ссылка
    BUCH
    BUCH, 15.01.2022 19:47
    0
    Смешно наблюдать за этим развитием событий.... Охотились ТОП клубы, а купил шлак...,
    Для далёких, Аякс продал , за последние десять лет много игроков, и за большие деньги.... Моралес в своём видео ролике, пытался многое объяснить...
    Но.... Что есть, то есть... Посмотрим...
    Будет приятно, когда ЧЕМПИОН!, Натенет на одно место , этот мешок говна (бобла)...
    Ссылка
    BUCH
    BUCH, 15.01.2022 19:39
    0
    Face Control, 15.01.2022 19:11
    Нет, Педриньйо, при всём уважении к нему, но он игрок всё же ниже уровнем, ты это хорошо понимаешь. Плюс ко всему он до травмы был очень неплох. А как оно будет это уже не ваши проблемы, ммм? Знаешь что самое забавное, в глубине души ты завидуешь, очень сильно, просто ты никогда в этом не признаешься, что логично.
    Ниже уровнем... А купили дороже и педринье младший...
    Ссылка
    BUCH
    BUCH, 15.01.2022 19:38
    0
    K.A.R.abas, 15.01.2022 19:03
    Одно дело играть в АПЛ, а другое дело на лавке СИДЕТЬ.
    Зина...))
    Ссылка
    Funnycat--
    online
    Funnycat--, 15.01.2022 19:30
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Face Control, 15.01.2022 19:11
    Нет, Педриньйо, при всём уважении к нему, но он игрок всё же ниже уровнем, ты это хорошо понимаешь. Плюс ко всему он до травмы был очень неплох. А как оно будет это уже не ваши проблемы, ммм? Знаешь что самое забавное, в глубине души ты завидуешь, очень сильно, просто ты никогда в этом не признаешься, что логично.
    Face Control, 14.06.2021 00:37 +1
    Свернуть
    А вообще нужно сказать большое спасибо физруку Бенфики Жезушу. Если с Педриньо повозиться, что и будет делать Де Дзерби, будет мегатоп
    ———
    Пожаловаться· Игнорировать
    Face Control
    Face Control, 09.06.2021 21:19 -12
    Свернуть
    Ну что, это просто супер, у пацана просто нереальный потенциал, Шахтёр как всегда радует, а ведь это только начало трансферов
    ——
    А я думал что лучше Педриньйо уже не может быть
    ——
    Ну ничего, через год купите за 25 Лямов какого-то Бобу у условного Селтика и ты скажешь что Нерес это чуть ниже уровнем
    Ссылка
    K.A.R.abas
    K.A.R.abas, 15.01.2022 19:03
    0
    oenergo.com, 15.01.2022 18:15
    Сильные стороны? Думаю, моя левая нога, смещение с мячом с фланга в середину – я очень силен в этом.
    --------------------------------------
    Это как Ярмоленко, только черный.
    Одно дело играть в АПЛ, а другое дело на лавке СИДЕТЬ.
    Ссылка
    Funnycat--
    online
    Funnycat--, 15.01.2022 19:00
    0
    Комментарий свернут. Показать
    Face Control, 15.01.2022 18:59
    Нет, как Нерес, хотел бы?
    Я же написал , если бы ушёл Цыганков то да
    А так - зачем ? Есть куда более актуальные позиции для усиления
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 15.01.2022 18:59
    0
    Funnycat--, 15.01.2022 18:58
    Как Ярмола ? Ну игрок конечно классный но у него возраст и огромная ЗП как Нерес ? - только если ушёл бы Цыганков .
    На данный момент нам другое позиции усиливать нужно
    Нет, как Нерес, хотел бы?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 15.01.2022 18:57
    0
    Умник, 15.01.2022 18:56
    Вы хоть не просрите все. Мы то свой автобус знаем. А вы?
    Пхаахахаахаах, умничка, автобус это да, у вас другого ничего и нет. А за нас не переживай.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 15.01.2022 18:54
    0
    Funnycat--, 15.01.2022 18:53
    Нет конечно, один был АПЛ и Бундеслиге, а второй ….в шахтёре , ну и ладно Аяксе, позапрошлый сезон был хорош у Нереса
    Скажи, ты бы хотел в ваш клюб такого игрока?
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    K.A.R.abas
    K.A.R.abas, 15.01.2022 18:32
    0
    Хорошо что успели оформить трансфер до первых сбором, сможет как раз привыкнуть к команде до начала чемпионата.
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    Nashwill
    Nashwill, 15.01.2022 19:13
    -1
    ... і не займати надовго туалет
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