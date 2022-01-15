Давид НЕРЕС: «Обещаю Шахтеру голы, ассисты и титулы»

В субботу «Шахтер» подтвердил подписание вингера Давида Нереса. Игрок, получивший контракт до конца 2026 года, оценил свой переезд в Украину.

– Давид, приветствуем в «Шахтере»! Твои эмоции от подписания контракта?

– Большое спасибо! Прежде всего хочу поблагодарить клуб, который принял меня здесь очень хорошо, с распростертыми объятиями, Мистера, директора по футболу… Жду не дождусь, когда надену эту футболку и смогу выступать за «Шахтер».

– Кого из футболистов знаешь? Что в целом можешь сказать о «Шахтере», что тебе известно?

– Это очень большой клуб, он лучший здесь и достойно себя показывает в еврокубках. Знаю четверых-пятерых футболистов «Шахтера». Это некоторые из сборной Бразилии, а также Лассина Траоре, игравший со мной в «Аяксе». Я поддерживаю контакт с ребятами, общаюсь, и они мне очень помогают.

– Твоя мотивация, планы на ближайшее время?

– Максимально прибавлять как футболист и как человек, конечно же, максимально помогая команде. И помогать главному тренеру. Всегда, когда ему будет нужно, чтобы я играл и вносил свой вклад, я буду это делать. И, конечно же, мы хотим выигрывать титулы.

– Ты известный футболист. И все же расскажи украинским болельщикам, какие твои самые сильные стороны?

– Не считаю, что я такой уж знаменитый. Сильные стороны? Думаю, моя левая нога, смещение с мячом с фланга в середину – я очень силен в этом. А еще ассисты, забитые мячи и, главное, желание побеждать.

– Что пообещаешь фанатам «Шахтера»?

– Обещаю полную самоотдачу, желание, голы, ассисты и титулы.