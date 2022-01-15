Миколенко позволил Украине установить национальный рекорд в АПЛ

Сегодня Виталий Миколенко дебютировал в АПЛ – он вышел в основе «Эвертона» на матч против «Норвича».
Это позволило Украине установить национальный рекорд. В нынешнем сезоне АПЛ приняли участие уже три разных украинских футболиста.
Кроме Миколенко, в АПЛ выступают Александр Зинченко (Манчестер Сити) и Андрей Ярмоленко (Вест Хэм). Ранее никогда в АПЛ не выступало более двух украинцев одновременно.
Источник — Sport.ua
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