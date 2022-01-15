Миколенко позволил Украине установить национальный рекорд в АПЛ

Сразу три украинца приняли участие в АПЛ в нынешнем сезоне

  • 15.01.2022 17:24
  • 4106 просмотров
  • 3 комментария
Миколенко позволил Украине установить национальный рекорд в АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня Виталий Миколенко дебютировал в АПЛ – он вышел в основе «Эвертона» на матч против «Норвича».

Это позволило Украине установить национальный рекорд. В нынешнем сезоне АПЛ приняли участие уже три разных украинских футболиста.

Кроме Миколенко, в АПЛ выступают Александр Зинченко (Манчестер Сити) и Андрей Ярмоленко (Вест Хэм). Ранее никогда в АПЛ не выступало более двух украинцев одновременно.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    VikyKrasotulechka
    online
    VikyKrasotulechka, 15.01.2022 17:54
    +1
    думаю не только Шеву одного уволили секгодня... Рафа уже тоже пакует чемоданы.. Проиграли уже всем кому не лень.. еще Норвичу слить осталось.. а уже 2:0.. Пока Рафа!!
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    axylinam
    axylinam, 15.01.2022 17:34
    0
    Сборная Шотландии нервно курит в сторонке
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    xvalenok02
    xvalenok02, 15.01.2022 17:33
    -2
    Сооброзят на троих.
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