Есть дебют в АПЛ. Миколенко - в основе Эвертона на матч с аутсайдером

Украинский новичок «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в основе на матч АПЛ против аутсайдера «Норвича». Для игрока это дебют в чемпионате Англии.

Ранее Миколенко успешно дебютировал за ливерпульцев в Кубке Англии, а сегодня защитник сборной Украины попробует себя в АПЛ.

«Норвич» занимает последнее место.

