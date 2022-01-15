Есть дебют в АПЛ. Миколенко - в основе Эвертона на матч с аутсайдером

Украинский новичок «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в основе на матч АПЛ против аутсайдера «Норвича». Для игрока это дебют в чемпионате Англии.
Ранее Миколенко успешно дебютировал за ливерпульцев в Кубке Англии, а сегодня защитник сборной Украины попробует себя в АПЛ.
«Норвич» занимает последнее место.
Your Everton team to face Norwich City…🔵#NOREVE pic.twitter.com/5OD6LiuNJ8— Everton (@Everton) January 15, 2022
Источник — Sport.ua
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Теперь есть команда в АПЛ, которую можно смотреть.
Кубки не показатель. Сыграл - молодец. Только в кубковых играх часто в состав ставят не лучших игроков, а всех подряд. Там получилось. Посмотрим что в чемпионате выйдет.
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