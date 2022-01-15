Есть дебют в АПЛ. Миколенко - в основе Эвертона на матч с аутсайдером

Украинец дебютирует в АПЛ

  • 15.01.2022 16:03
  • 1863 просмотра
  • 7 комментариев
Есть дебют в АПЛ. Миколенко - в основе Эвертона на матч с аутсайдером
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский новичок «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет в основе на матч АПЛ против аутсайдера «Норвича». Для игрока это дебют в чемпионате Англии.

Ранее Миколенко успешно дебютировал за ливерпульцев в Кубке Англии, а сегодня защитник сборной Украины попробует себя в АПЛ.

«Норвич» занимает последнее место.
 

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    Sauron, 15.01.2022 16:10
    +8
    Ура!
    Теперь есть команда в АПЛ, которую можно смотреть.
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    Олег Прок
    Олег Прок, 15.01.2022 16:14
    +6
    Ждём с нетерпением дебюта Виталия в сильнейшей лиге. Сетанта сегодня получит огромные рейтинги по просмотрам
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    Аа Бб
    Аа Бб, 15.01.2022 16:20
    +5
    Удачи Виталию и Эвертону победы.
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    gajvir
    gajvir, 15.01.2022 16:08
    +5
    Удачі!
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    xvalenok02
    xvalenok02, 15.01.2022 16:41
    0
    Вот и посмотрим чего он стоит в реальной игре.
    Кубки не показатель. Сыграл - молодец. Только в кубковых играх часто в состав ставят не лучших игроков, а всех подряд. Там получилось. Посмотрим что в чемпионате выйдет.
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    Умник
    Умник, 15.01.2022 16:20
    0
    Олег Прок, 15.01.2022 16:14
    Ждём с нетерпением дебюта Виталия в сильнейшей лиге. Сетанта сегодня получит огромные рейтинги по просмотрам
    Сентанта из за Джула, получает постоянно рейтинги высокие
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    Хокин Гусман Лоэра
    Хокин Гусман Лоэра, 15.01.2022 16:08
    -7
    Т.Пукки тоже
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