В воскресенье, 16 января «Аталанта» в 22-м туре Серии А примет «Интер». Начало матча – в 21:45 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
«Аталанта» - «Интер». Прогноз и анонс на матч Серии А
На данный момент «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А с 49 очками в активе. У «Аталанты» 41 балл и четвертое место.
Источник — Sport.ua
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