В воскресенье, 16 января «Аталанта» в 22-м туре Серии А примет «Интер». Начало матча – в 21:45 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

«Аталанта» - «Интер». Прогноз и анонс на матч Серии А

На данный момент «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А с 49 очками в активе. У «Аталанты» 41 балл и четвертое место.