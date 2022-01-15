Эрлинг ХОЛАНД: «Боруссия подталкивает меня к решению»

Форвард «Боруссии» Дортмунд – о своем будущем

  • 15.01.2022 12:08
  • 1233 просмотра
  • 1 комментарий
Эрлинг ХОЛАНД: «Боруссия подталкивает меня к решению»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд рассказал о том, что клуб подталкивает его поскорее определиться со своим будущим:

«Сейчас «Боруссия» подталкивает меня к принятию решения. Но я просто хочу играть в футбол. Вероятно, это означает, что скоро мне придется начать что-то делать. До этого момента я не говорил об этом из уважения к клубу».

Ранее сообщалось о том, что Холанд является приоритетной трансферной целью «Барселоны».

Источник — Twitter

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    c_a_p2
    c_a_p2, 15.01.2022 12:26
    -1
    Хочеш просто грати - пи...й в любителі. Кому треба профі з пустою головою...
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