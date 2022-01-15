Эрлинг ХОЛАНД: «Боруссия подталкивает меня к решению»

Форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд рассказал о том, что клуб подталкивает его поскорее определиться со своим будущим:

«Сейчас «Боруссия» подталкивает меня к принятию решения. Но я просто хочу играть в футбол. Вероятно, это означает, что скоро мне придется начать что-то делать. До этого момента я не говорил об этом из уважения к клубу».

Ранее сообщалось о том, что Холанд является приоритетной трансферной целью «Барселоны».