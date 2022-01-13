Барселона готова пожертвовать Де Йонгом ради Холанда

Норвежец остается главной целью каталонцев

  • 13.01.2022 19:45
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Барселона готова пожертвовать Де Йонгом ради Холанда
© Getty Images/Global Images Ukraine. Френки Де Йонг

Форвард «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд остается главной целью «Барселоны» на летнее трансферное окно.

Для того, чтобы подписать 21-летего норвежца, каталонский клуб готов пожертвовать Френки Де Йонгом. Деньги с его возможной продажи пойдут на подписание Холанда.

Игра Де Йонга в последнее время разочаровывает руководство и тренерский штаб «Барселоны», и сейчас 24-летний голландский хавбек уже не рассматривается как твердый игрок основы.

В нынешнем сезоне на счету Де Йонга 1 гол и 2 ассиста в 24 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 70 миллионов евро.

Источник — Marca

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