В Барселоне уверены, что купят Холанда

В «Барселоне», несмотря на ощутимые финансовые трудности, уверены в подписании нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Президент каталонцев Жоан Лапорта сообщил своему ближайшему окружению, что норвежец станет игроком «Барселоны», информирует телеканал Esport3.

Сообщается, что Лапорта провел уже несколько встреч с агентом Холанда – Мино Райолой, во время которых стороны обговаривали условия потенциального перехода.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 голов и отдал четыре голевые передачи в 11 матчах.

Отметим, что в зимнее трансферное окно «Барселона» приобрела вингера «Манчестер Сити» Феррана Торреса.