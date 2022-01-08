В Барселоне уверены, что купят Холанда

Президент «блаугранас» ставит перед собой большие трансферные цели

  • 08.01.2022 18:06
  • 473 просмотра
  • 0 комментариев
В Барселоне уверены, что купят Холанда
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

В «Барселоне», несмотря на ощутимые финансовые трудности, уверены в подписании нападающего дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Президент каталонцев Жоан Лапорта сообщил своему ближайшему окружению, что норвежец станет игроком «Барселоны», информирует телеканал Esport3.

Сообщается, что Лапорта провел уже несколько встреч с агентом Холанда – Мино Райолой, во время которых стороны обговаривали условия потенциального перехода.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 голов и отдал четыре голевые передачи в 11 матчах.

Отметим, что в зимнее трансферное окно «Барселона» приобрела вингера «Манчестер Сити» Феррана Торреса.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности