ОФИЦИАЛЬНО. Ферран Торрес – игрок Барселоны

Вингер «Манчестер Сити» продолжит карьеру в Каталонии

  • 28.12.2021 15:58
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Ферран Торрес – игрок Барселоны
© ФК Барселона. Ферран Торрес

«Барселона» официально объявила о подписании вингера «Манчестер Сити» Феррана Торреса. Контракт рассчитан на 5,5 лет – до лета 2027 года.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, речь идет о 55 миллионах евро плюс 10 миллионов бонусов. В контракте прописана клаусула в размере миллиарда евро.

Официальная презентация Торреса в качестве игрока «Барселоны» состоится в понедельник, 3 января. Медосмотр 21-летний вингер прошел еще позавчера.

Источник — ФК Барселона

(5 голосов)

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Комментарии
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    LFC-WIN
    LFC-WIN, 28.12.2021 16:26
    0
    Мир $ошел с ума
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