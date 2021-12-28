ОФИЦИАЛЬНО. Ферран Торрес – игрок Барселоны

«Барселона» официально объявила о подписании вингера «Манчестер Сити» Феррана Торреса. Контракт рассчитан на 5,5 лет – до лета 2027 года.

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, речь идет о 55 миллионах евро плюс 10 миллионов бонусов. В контракте прописана клаусула в размере миллиарда евро.

Официальная презентация Торреса в качестве игрока «Барселоны» состоится в понедельник, 3 января. Медосмотр 21-летний вингер прошел еще позавчера.