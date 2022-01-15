Рафаэль НАДАЛЬ: «Джокович? Australian Open важнее любого игрока»

Испанец не согласен с действиями первой ракетки мира

  • 15.01.2022 11:40
  • 262 просмотра
  • 1 комментарий
Рафаэль НАДАЛЬ: «Джокович? Australian Open важнее любого игрока»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль прокомментировал возможную депортацию Новака Джоковича накануне старта Australian Open-2022:

«Australian Open намного важнее любого игрока. Он пройдет прекрасно – с ним или без него. Я очень уважаю Новака как человека и спортсмена, даже с учетом того, что не согласен с ним по многим вещам, которые он сделал в последние две недели».

Источник — RMC Sport

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vittroy
    vittroy, 15.01.2022 11:48
    0
    Та звісно....головний конкурент....Рафа ьуде топити, щоб Джоковича виперли
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