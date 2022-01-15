Рафаэль НАДАЛЬ: «Джокович? Australian Open важнее любого игрока»

Рафаэль Надаль прокомментировал возможную депортацию Новака Джоковича накануне старта Australian Open-2022:

«Australian Open намного важнее любого игрока. Он пройдет прекрасно – с ним или без него. Я очень уважаю Новака как человека и спортсмена, даже с учетом того, что не согласен с ним по многим вещам, которые он сделал в последние две недели».