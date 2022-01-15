Виталий МИКОЛЕНКО: «В Эвертоне все теперь зависит от меня»

Украинский защитник чувствует ответственность

  • 15.01.2022 11:22
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Виталий МИКОЛЕНКО: «В Эвертоне все теперь зависит от меня»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко прокомментировал уход конкурента по позиции Люки Диня:

«Это большая ответственность, и я ощущаю это в полной мере. «Эвертон» остался с одним левым защитником, и все зависит от меня, моих выступлений и стойкости, чтобы показать, что я достоин. Я полностью сосредоточен на исполнении своей роли и буду играть на максимуме своих возможностей.

Я очень мотивирован играть и заменить известного футболиста. Самое главное для меня – надевать футболку «Эвертона». То, давление, что я испытываю, – думаю, это хорошо для меня. Это делает меня лучшим игроком, более стойким и изобретательным на поле».

Источник — Liverpool Echo

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