ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продал конкурента Миколенко в Астон Виллу

«Астон Вилла» на официальном сайте сообщила о подписании левого защитника «Эвертона» Люка Диня.

Французский игрок был конкурентом новичка ливерпульской команды Виталия Миколенко, однако из-за конфликта с тренером Рафаэлем Бенитесом быстро покинул команду.

Сообщается, что за Диня «Эвертон» получит около 25 миллионов фунтов, что больше, чем было заплачено «Динамо» за Миколенко.

Это второй крупный трансфер бирмингемцев в январе. Ранее клуб подписал Филиппе Коутиньо.

