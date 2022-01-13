ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продал конкурента Миколенко в Астон Виллу

«Астон Вилла» на официальном сайте сообщила о подписании левого защитника «Эвертона» Люка Диня.
Французский игрок был конкурентом новичка ливерпульской команды Виталия Миколенко, однако из-за конфликта с тренером Рафаэлем Бенитесом быстро покинул команду.
Сообщается, что за Диня «Эвертон» получит около 25 миллионов фунтов, что больше, чем было заплачено «Динамо» за Миколенко.
Это второй крупный трансфер бирмингемцев в январе. Ранее клуб подписал Филиппе Коутиньо.
🇫🇷 @LucasDigne will wear #️⃣2️⃣7️⃣ for Aston Villa! 👊— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 13, 2022
Источник — ФК Астон Вилла
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А тепер виходить, що у Евертона навіть інших варіантів немає...
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