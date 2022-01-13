ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продал конкурента Миколенко в Астон Виллу

Клуб хорошо заработал на продаже Люка Диня

  • 13.01.2022 11:43
  • 2003 просмотра
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон продал конкурента Миколенко в Астон Виллу
© avfc.co.uk

«Астон Вилла» на официальном сайте сообщила о подписании левого защитника «Эвертона» Люка Диня.

Французский игрок был конкурентом новичка ливерпульской команды Виталия Миколенко, однако из-за конфликта с тренером Рафаэлем Бенитесом быстро покинул команду.

Сообщается, что за Диня «Эвертон» получит около 25 миллионов фунтов, что больше, чем было заплачено «Динамо» за Миколенко.

Это второй крупный трансфер бирмингемцев в январе. Ранее клуб подписал Филиппе Коутиньо.
 

Источник — ФК Астон Вилла

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Умник
    Умник, 13.01.2022 12:10
    +4
    Класс еще и в плюсе остались
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    Sauron
    online
    Sauron, 13.01.2022 12:18
    +2
    Ще до продажу Діня всі вболівальники прогнозували Миколенка в основі на наступні гру АПЛ.
    А тепер виходить, що у Евертона навіть інших варіантів немає...
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    K.A.R.abas
    online
    K.A.R.abas, 13.01.2022 12:10
    +2
    Вилла неплохо поработала на трансферном рынке, и что-то мне подсказывает что это ещё не всё.
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    Maksim Dimitrov
    Maksim Dimitrov, 13.01.2022 12:33
    0
    Видно что уверенно рассчитывают на Виталика
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