КАЛИТВИНЦЕВ: «Прошлые проблемы Вакулы? Я его воспитывать не буду»

Наставник «Полесья» – о новичке команды

  • 15.01.2022 10:47
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КАЛИТВИНЦЕВ: «Прошлые проблемы Вакулы? Я его воспитывать не буду»
© ФК Полесье. Владислав Вакула

Главный тренер «Полесья» Юрий Калинвинцев прокомментировал трансфер Владислава Вакулы.

«Собирали информацию о каждом футболисте. Не только по футбольным качествам, но и по человеческим. Я считаю, что должен быть коллектив.

Вакула - футболист очень хорошего уровня. Уровень минимум Премьер-лиги. У него очень футбольное мышление, хорошо оценивает, быстро принимает решение на футбольном поле.

Что касается проблем, которые были. Ну... Я бы акцентировал на слове «были». Я ему сказал, что воспитывать не буду. Ты выполняй то, что о тебя требуется, плюс твое индивидуальное мастерство. А то, что не подходит футболу, то футбол быстро остается. Я рад, что он в нашей команде и надеюсь, что не будет никаких ситуаций. Но ситуации сами не приходят, их создает человек», - сказал Калитвинцев.

Источник — Футбол 1/2/3

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