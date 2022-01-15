В воскресенье, 16 января, состоится матч за Суперкубок Испании, в котором мадридский «Реал» сыграет против «Атлетика» из Бильбао.
Поединок пройдет на стадионе имени Короля Фахда в Эр-Рияде. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.
«Реал Мадрид» – «Атлетик». Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Германии
В прямом эфире поединок «Реал Мадрид» – «Атлетик» покажет видеосервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал Мадрид» – «Атлетик».
Источник — Sport.ua
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