Полузащитник, ушедший из Львова, близок к переходу в команду Первой лиги

Иван Брикнер и Александр Снижко могут стать игроками клуба «Альянс»

  • 15.01.2022 05:43
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Полузащитник, ушедший из Львова, близок к переходу в команду Первой лиги
© Instagram. Иван Брикнер

Клуб Первой лиги «Альянс» из Липовой Долины ищет усиление в среднюю линию команды.

«Альянс» собирается укрепить свои ряды полузащитниками Иваном Брикнером из «Львова» и Александром Снижко из ЛНЗ. Они могут перейти в «Альянс» в статусе свободных агентов.

Напомним, полузащитник «Львова» Иван Брикнер покинул команду Олега Дулуба. «Альянс» занимает третье место в Первой лиге и нацелен на повышение в классе.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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