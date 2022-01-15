Полузащитник, ушедший из Львова, близок к переходу в команду Первой лиги

Клуб Первой лиги «Альянс» из Липовой Долины ищет усиление в среднюю линию команды.

«Альянс» собирается укрепить свои ряды полузащитниками Иваном Брикнером из «Львова» и Александром Снижко из ЛНЗ. Они могут перейти в «Альянс» в статусе свободных агентов.

Напомним, полузащитник «Львова» Иван Брикнер покинул команду Олега Дулуба. «Альянс» занимает третье место в Первой лиге и нацелен на повышение в классе.