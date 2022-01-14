Львов расстался с украинским полузащитником

Иван Брикнер получил статус свободного агента

  • 14.01.2022 14:59
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Львов расстался с украинским полузащитником
© ФК Львов. Иван Брикнер

28-летний украинский центральный полузащитник Иван Брикнер покинул «Львов», получив статус свободного агента. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Брикнер защищал цвета «Львова» с января 2021 года после перехода из «Руха» в качестве свободного агента. В текущем сезоне футболист провел за «Львов» 18 матчей во всех турнирах.

Ориентировочная стоимость Брикнера составляет €400 тысяч.

Ранее футболист также выступал за «Тепловик», «Сумы» и донецкий «Олимпик».

Источник — Meta-ratings.com.ua

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