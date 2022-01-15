ФОТО. Еще новичок. Хавбек сборной Болгарии примерил форму Черноморца

Одесский «Черноморец» в ближайшее время планирует обнародовать фамилию очередного новичка.
Хавбек Борислав Цонев, выступавший за «Левски» и сборную Болгарии, сфотографировался в форме «моряков».
«Левски» не против продать Цонева в зимнее межсезонье, поскольку контракт игрока действует только до лета 2022 года.
Tsonev 🇧🇬 ya posa con su nuevo escudo @ZoryaLondonsk pic.twitter.com/qkNx9sbfxz— Fútbol Búlgaro 🇧🇬 (@futbolbulgaro) January 14, 2022
Источник — Twitter
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